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    Мевля согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Спартак»

    Евгений Новиков, агент новичка «Спартака» Михи Мевли, рассказал о решении защитника перейти в московский клуб.

    «Мевля изначально не рассматривал Россию. Но сложилось, что в Турции специфичный клуб, чемпионат и люди. Решили, что время что-то менять.

    Было много вариантов с Дальнего Востока, Катар, Дубай. Когда узнали про интерес «Спартака», Миха сказал, что пойдeт только туда.

    Ради московского клуба он пошeл на понижение зарплаты на 40%. Это полностью его решение, он уверен в своих силах», – сообщил агент.

    • Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Ранее словенец играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2022 22:53
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