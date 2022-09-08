Мевля согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Спартак»

Евгений Новиков, агент новичка «Спартака» Михи Мевли, рассказал о решении защитника перейти в московский клуб.

«Мевля изначально не рассматривал Россию. Но сложилось, что в Турции специфичный клуб, чемпионат и люди. Решили, что время что-то менять.

Было много вариантов с Дальнего Востока, Катар, Дубай. Когда узнали про интерес «Спартака», Миха сказал, что пойдeт только туда.

Ради московского клуба он пошeл на понижение зарплаты на 40%. Это полностью его решение, он уверен в своих силах», – сообщил агент.