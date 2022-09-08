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    Новичок «Урала»: «О переезде в Россию советовался с Промесом»

    Новый нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о своем общении с вингером «Спартака» Квинси Промесом по поводу продолжения карьеры в РПЛ.

    «Я общался с Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига, с хорошими командами.

    После чемпионата мира все стадионы очень красивые. Он сказал, что Екатеринбург очень красивый город. Разговор с ним – не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию», – заявил голландец.

    • 27-летний Влут перешел в «Урал» из «Астаны».
    • Сумма трансфера – 250 тысяч евро.
    • Контракт форварда с новым клубом рассчитан на 2,5 года.
    • Он взял себе 20-й игровой номер.

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    Источник: сайт «Урала»

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