Новичок «Урала»: «О переезде в Россию советовался с Промесом»

Новый нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о своем общении с вингером «Спартака» Квинси Промесом по поводу продолжения карьеры в РПЛ.
«Я общался с Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига, с хорошими командами.
После чемпионата мира все стадионы очень красивые. Он сказал, что Екатеринбург очень красивый город. Разговор с ним – не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию», – заявил голландец.
- 27-летний Влут перешел в «Урал» из «Астаны».
- Сумма трансфера – 250 тысяч евро.
- Контракт форварда с новым клубом рассчитан на 2,5 года.
- Он взял себе 20-й игровой номер.
Источник: сайт «Урала»