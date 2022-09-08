Новичок «Урала»: «О переезде в Россию советовался с Промесом»

Новый нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о своем общении с вингером «Спартака» Квинси Промесом по поводу продолжения карьеры в РПЛ.

«Я общался с Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига, с хорошими командами.

После чемпионата мира все стадионы очень красивые. Он сказал, что Екатеринбург очень красивый город. Разговор с ним – не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию», – заявил голландец.