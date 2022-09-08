Головин оценил перспективы Бальде в «Спартаке»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о новичке «Спартака» Бальде Кейта, который ранее выступал за монегасков.

– Удивился, что в «Спартак» перешел твой бывший одноклубник по «Монако» Кейта Бальде? Что он за игрок и человек, какое будущее видишь у него в московской команде?

– Честно говоря, удивился. Это очень сильный футболист, но в последнее время он был без команды и не играл несколько месяцев. Ты в любом случае растеряешь форму, как бы ни тренировался.

Понятно, что он работал с личным тренером, занимался в зале, поддерживал физическое состояние. Но игрового тонуса после такого перерыва в любом случае не будет.

Поэтому не нужно ждать, что он сейчас сразу выйдет и заиграет. Но через какое-то время он наберет форму – и если это произойдет, то станет одним из ключевых игроков «Спартака» и одним из лучших в РПЛ.

Он очень классный парень, один из самых позитивных ребят, которых я здесь встречал. Ни разу не видел Кейта Бальде злым, на его лице всегда улыбка. Вокруг него постоянно народ, он душа компании.

А на поле – очень скоростной и притягивает к себе моменты. Из-за травм не так много при мне играл, но, когда выходил, у него всегда были шансы. Есть у человека чутье, как их находить!