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    Головин оценил перспективы Бальде в «Спартаке»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о новичке «Спартака» Бальде Кейта, который ранее выступал за монегасков.

    – Удивился, что в «Спартак» перешел твой бывший одноклубник по «Монако» Кейта Бальде? Что он за игрок и человек, какое будущее видишь у него в московской команде?

    – Честно говоря, удивился. Это очень сильный футболист, но в последнее время он был без команды и не играл несколько месяцев. Ты в любом случае растеряешь форму, как бы ни тренировался.

    Понятно, что он работал с личным тренером, занимался в зале, поддерживал физическое состояние. Но игрового тонуса после такого перерыва в любом случае не будет.

    Поэтому не нужно ждать, что он сейчас сразу выйдет и заиграет. Но через какое-то время он наберет форму – и если это произойдет, то станет одним из ключевых игроков «Спартака» и одним из лучших в РПЛ.

    Он очень классный парень, один из самых позитивных ребят, которых я здесь встречал. Ни разу не видел Кейта Бальде злым, на его лице всегда улыбка. Вокруг него постоянно народ, он душа компании.

    А на поле – очень скоростной и притягивает к себе моменты. Из-за травм не так много при мне играл, но, когда выходил, у него всегда были шансы. Есть у человека чутье, как их находить!

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25488

      JTherry 1 час назад

      кроме позитива, хотелось бы чтобы Кейта забивал побольше голов (как обещал +15, в т.ч. зениту), а не только раздавал интервью, кому он хочет забить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1469

      alefreddy 2 часа назад

      хочется верить что принесет пользу.А то был уже Шюррле

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +97973

      zigbert 3 часа назад

      Конечно рано еще о нем говорить что либо. Сыграет несколько матчей тогда и вынесем свой вердикт.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +95

      Tempos 4 часа назад

      Бальде - игрок, выкинутый из Ла Масии за недисциплинированность ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15422

      NewLife 5 часов назад

      Бомбардир, вы рискуете, что РКН прикроет вас из-за пропаганды наркоты.

      2
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      Рейтинг: +685

      Конопляных дел мастер 5 часов назад

      Понаберут шлак, никому не нужный. А потом хрюкают с 10 места про судейство, Газпром и прочие козни. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +15422

      NewLife > Конопляных дел мастер 5 часов назад

      Обкурятся, а потом блюют здесь из своей помойки.

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