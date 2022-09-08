Черчесов назвал цель «Ференцвароша» в Лиге Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о задачах команды в Лиге Европы.

«Нам досталась очень сильная группа. «Трабзонспор» и «Црвена Звезда» попали в ЛЕ из квалификации Лиги чемпионов, «Монако» тоже серьезный соперник.

Цель выйти из группы? Конечно, мы как спортсмены хотим побеждать в каждом матче, и выложимся по полной, ведь «Фенерцварош» – чемпион Венгрии.

Необходимо извлечь уроки из опыта и ошибок, допущенных во время прошлогоднего участия в Лиге Европы.

Разговоры – это просто разговоры, на поле все решают действия», – сказал Черчесов.