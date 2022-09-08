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    Черчесов назвал цель «Ференцвароша» в Лиге Европы

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о задачах команды в Лиге Европы.

    «Нам досталась очень сильная группа. «Трабзонспор» и «Црвена Звезда» попали в ЛЕ из квалификации Лиги чемпионов, «Монако» тоже серьезный соперник.

    Цель выйти из группы? Конечно, мы как спортсмены хотим побеждать в каждом матче, и выложимся по полной, ведь «Фенерцварош» – чемпион Венгрии.

    Необходимо извлечь уроки из опыта и ошибок, допущенных во время прошлогоднего участия в Лиге Европы.

    Разговоры – это просто разговоры, на поле все решают действия», – сказал Черчесов.

    • «Ференцварош» стартует в ЛЕ сегодня домашним матчем с «Трабзонспором».
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: сайт «Ференцвароша»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4061

      mutabor0992 6 часов назад

      Чабан-философ.

      0
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      Рейтинг: +15346

      Fusballer 7 часов назад

      Всё чётко и по делу сказал. Черчесов - топ!

      0
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      ...
      Рейтинг: +25663

      vladimir-7 > Fusballer 7 часов назад

      Черчесов, топ- топ на ...

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