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    Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от «Наполи»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после проигранного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

    «До того момента пока на поле не вышел Тиаго Алькантара, я не могу вспомнить ни одной ситуации контрпрессинга. Все было очевидно. Почему так произошло, я не могу ответить прямо сейчас. Нужно пережить это.

    «Наполи» провел очень хорошую игру, а мы – нет. Это первое объяснение поражения. Последние два гола мы практически принесли им на блюдечке. Мы должны были защищаться намного лучше.

    Имея в воротах Алиссона, вы должны действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме.

    Через три дня мы играем против «Вулверхэмптона» и, возможно, если они смотрели сегодняшний матч, то не могут остановиться от смеха», – сказал Клопп.

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    Источник: сайт УЕФА

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