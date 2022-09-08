Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от «Наполи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после проигранного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

Мерсисайдцы были разгромлены со счетом 1:4.

В активе Хвичи голевая передача.

«Ливерпуль» пропустил 4 гола впервые с февраля 2021 года.

«До того момента пока на поле не вышел Тиаго Алькантара, я не могу вспомнить ни одной ситуации контрпрессинга. Все было очевидно. Почему так произошло, я не могу ответить прямо сейчас. Нужно пережить это.

«Наполи» провел очень хорошую игру, а мы – нет. Это первое объяснение поражения. Последние два гола мы практически принесли им на блюдечке. Мы должны были защищаться намного лучше.

Имея в воротах Алиссона, вы должны действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме.

Через три дня мы играем против «Вулверхэмптона» и, возможно, если они смотрели сегодняшний матч, то не могут остановиться от смеха», – сказал Клопп.