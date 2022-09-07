Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Кузьмичева объяснил, почему новичок «Локо» не перешел в «Спартак»

    Валериюс Мижигурскис, агент новичка «Локомотива» Ивана Кузьмичева, заявил, что его клиентом интересовались почти все ведущие российские клубы.

    — Сообщалось об интересе к Кузьмичеву со стороны «Спартака» и «Динамо». Почему в итоге был сделан выбор в пользу «Локомотива»?

    — Интересовались Ваней все ведущие российские клубы, за исключением ЦСКА и «Краснодара». «Локомотив» же, во-первых, начал следить за игроком раньше всех – буквально после первых трех его матчей в РПЛ. А во-вторых, сделал наиболее конкретное предложение.

    • «Локомотив» заплатил «Уралу» за Кузьмичева 1 миллион евро.
    • Кузьмичев – воспитанник Академии имени Коноплева.
    • Он провел 7 матчей в этом сезоне РПЛ.

    Новости по теме
    «Локомотив» объявил о переходе Кузьмичева и раскрыл детали контракта 1
    Кузьмичев перешел из «Урала» в «Локомотив» за 1 миллион
    Президент «Урала» подтвердил переход Кузьмичева в «Локомотив»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25412

      JTherry 1 час назад

      у Мижигуркиса, что не клиент, то - Коленька...) от Кузьмичева "картофан" отказался за дорого - 1 лимон евро по нынешним временам не за каждого заплатят...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11