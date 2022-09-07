Агент Кузьмичева объяснил, почему новичок «Локо» не перешел в «Спартак»

Валериюс Мижигурскис, агент новичка «Локомотива» Ивана Кузьмичева, заявил, что его клиентом интересовались почти все ведущие российские клубы.

— Сообщалось об интересе к Кузьмичеву со стороны «Спартака» и «Динамо». Почему в итоге был сделан выбор в пользу «Локомотива»?

— Интересовались Ваней все ведущие российские клубы, за исключением ЦСКА и «Краснодара». «Локомотив» же, во-первых, начал следить за игроком раньше всех – буквально после первых трех его матчей в РПЛ. А во-вторых, сделал наиболее конкретное предложение.