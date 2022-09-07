Газзаев объяснил, зачем сборная России должна проводить осенний сбор

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, почему сборная России должна провести сборы в сентябре.

«Думаю, что как можно больше матчей сборная должна проводить, если есть возможность. Нужно проводить не только такие контрольные матчи, но и кратковременные сборы, потому что надо отбирать костяк национальной команды.

Мы отстранены от европейского футбола на сезон-2022/2023. Через год будет пересмотр этого решения, поэтому мы должны быть готовы, несмотря на эти сложности и изоляцию, в которой сейчас находимся», — сказал Газзаев.