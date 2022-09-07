Экс-тренер «Торпедо» Лосев: «С приходом Геркуса игроки команды потеряли фокус»

Бывший тренер «Торпедо» Виктор Лосев рассказал об изменениях в команде с приходом в клуб Ильи Геркуса. Сейчас он занимает президентский пост.

«У нас была хорошая коммуникация – с Денисом Масловым и спортивным директором Максимом Ляпиным. Эти люди делали многое для команды, что скрыто от глаз болельщиков и специалистов. Мы всегда чувствовали их поддержку и могли положиться на них в любых вопросах, но когда зашeл Геркус, то уже пошeл другой процесс. Всe пошло совсем в другую сторону. Какие-то другие цели, наверное, ставились.

Та команда, которая по частичкам собиралась, это тоже почувствовала. Стало понятно, под кого это приход. Всe стало рушиться на глазах. С приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус – ребята не понимали, что с ними будет. Становилось очевидно, что грядут перемены. Все в команде это чувствовали», – сказал Лосев.