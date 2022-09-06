Fan ID не отменят. Его получили уже около 220 тысяч болельщиков («Р-Спорт»)

Стало известно, сколько болельщиков уже получили Fan ID.

«Сейчас в программе зарегистрировано около 220 тысяч болельщиков, отменять ее никто не планирует, это федеральный закон, подписанный президентом, и мы его выполняем.

Первый этап прошел как эксперимент в пяти городах, мы отработали с МФЦ проверку, сейчас идет доработка технической возможности для удаленной регистрации.

Надеемся, что к началу второго тура в феврале, нам будет что предложить болельщикам нового и интересного в плане технических новинок», – заявил источник в одном из профильных ведомств.