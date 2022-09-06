Fan ID не отменят. Его получили уже около 220 тысяч болельщиков («Р-Спорт»)

Стало известно, сколько болельщиков уже получили Fan ID.
«Сейчас в программе зарегистрировано около 220 тысяч болельщиков, отменять ее никто не планирует, это федеральный закон, подписанный президентом, и мы его выполняем.
Первый этап прошел как эксперимент в пяти городах, мы отработали с МФЦ проверку, сейчас идет доработка технической возможности для удаленной регистрации.
Надеемся, что к началу второго тура в феврале, нам будет что предложить болельщикам нового и интересного в плане технических новинок», – заявил источник в одном из профильных ведомств.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Р-Спорт»