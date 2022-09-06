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    Fan ID не отменят. Его получили уже около 220 тысяч болельщиков («Р-Спорт»)

    Стало известно, сколько болельщиков уже получили Fan ID.

    «Сейчас в программе зарегистрировано около 220 тысяч болельщиков, отменять ее никто не планирует, это федеральный закон, подписанный президентом, и мы его выполняем.

    Первый этап прошел как эксперимент в пяти городах, мы отработали с МФЦ проверку, сейчас идет доработка технической возможности для удаленной регистрации.

    Надеемся, что к началу второго тура в феврале, нам будет что предложить болельщикам нового и интересного в плане технических новинок», – заявил источник в одном из профильных ведомств.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    06.09.2022 22:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25374

      JTherry 2 часа назад

      оправдание fan-ID будет выдержка из ПП: "...с целью сохранения жизни и здоровья участников и зрителей мероприятий к объектам спорта, предусматривающим одновременное нахождение большого количества зрителей, Правительством Российской Федерации установлен ряд требований по безопасности, которые обязательны к исполнению...", как в требовании для СКУД на стадионе Открытие-арена... выбор за болельщиками - стадион или спортбар (ТВ)...

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      Рейтинг: +65891

      portero 2 часа назад

      Да хер с вами и хутболом, будем смотреть по тв

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