«ПСЖ» и «Ювентус» назвали составы на матч Лиги чемпионов. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Ювентуса» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Верратти, Витинья, Мендеш, Мбаппе, Месси, Неймар.
«Ювентус»: Перин, Бремер, Бонуччи, Данило, Миретти, Куадрадо, Паредес, Рабьо, Костич, Милик, Влахович.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Париже. Начало – в 22:00 мск.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
- «Ювентус» занял 4-е место в прошлом сезоне Серии А.
Источник: Бомбардир.ру