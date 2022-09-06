Ларин отреагировал на решение прокурора запросить для него 4 года и 4 месяца лишения свободы

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как прошло очередное заседание по его уголовному делу.

Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

– Что было на прениях?

– Прокурор запросила 4 года и 4 месяца лишения свободы. Москомспорт достаточно лояльно выступил. Я так понимаю, их позиция: «Как суд решит, так и решит».

Мои адвокаты попытались переквалифицировать на другую статью «нецелевое расходование средств». Для нас совершенно очевидно, что деньги были потрачены на школу. Пусть не на то, на что выделялись.

О перспективах сложно сказать. Это бы дало больше возможности не сесть в тюрьму. Одно дело – статья о мошенничестве в особо крупном размере. Другое дело – нецелевое использование. Это статья средней тяжести, и сроки наказания по ней меньше, и возможности получить условно тоже меньше.

Я свою позицию высказал достаточно понятно. Претензий, в которых нас обвиняли в СМИ о неправильных трансферах, экипировках, сборах, сотрудничестве с одним агентом, всех остальных душили.