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  • Домингес: «Спасение ворот в чемпионском матче в Раменском в 2007 году мне снилось много раз»

Домингес: «Спасение ворот в чемпионском матче в Раменском в 2007 году мне снилось много раз»

6 сентября 2022, 16:29
3

Бывший форвард «Зенита» Алехандро Домингес рассказал, что ему приходит во снах прыжок-спасение из матча 2007 года против «Сатурна». Это позволило зенитовцам тогда выиграть матч и стать чемпионами.

– За прошедшие годы прыжок в Раменском снился мне множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Честное слово!

– Про снящийся прыжок – это не просто красивые слова?

– Нет, правда – тем более это было первое чемпионство в карьере. К тому же у меня тогда была травма колена – вообще чудо, что я сыграл в том матче. А уж помочь отстоять золото… в моменте, я, конечно, не понимал, что это ключевое спасение всего сезона, но теперь это одно из моих самых ценных воспоминаний.

  • Домингес был в «Зените» в 2007-2009 годах.
  • До и после «Зенита» Домингес играл за «Рубин».
  • Домингес закончил карьеру в 2018 году. Последним клубом стал испанский «Райо Вальекано».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Домингес Алехандро
Комментарии (3)
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raritet
1662472356
Хороший был футболист в нашей лиге.
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Sergh4
1662478210
Эпичный был момент!!!
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Spirit_78
1662480543
Как же мог Адвокат от него отказаться... Это было одно из самых провальных решений в истории Зенита.
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