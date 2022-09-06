Домингес: «Спасение ворот в чемпионском матче в Раменском в 2007 году мне снилось много раз»

Бывший форвард «Зенита» Алехандро Домингес рассказал, что ему приходит во снах прыжок-спасение из матча 2007 года против «Сатурна». Это позволило зенитовцам тогда выиграть матч и стать чемпионами.

– За прошедшие годы прыжок в Раменском снился мне множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Честное слово!

– Про снящийся прыжок – это не просто красивые слова?

– Нет, правда – тем более это было первое чемпионство в карьере. К тому же у меня тогда была травма колена – вообще чудо, что я сыграл в том матче. А уж помочь отстоять золото… в моменте, я, конечно, не понимал, что это ключевое спасение всего сезона, но теперь это одно из моих самых ценных воспоминаний.