Домингес: «Спасение ворот в чемпионском матче в Раменском в 2007 году мне снилось много раз»

Бывший форвард «Зенита» Алехандро Домингес рассказал, что ему приходит во снах прыжок-спасение из матча 2007 года против «Сатурна». Это позволило зенитовцам тогда выиграть матч и стать чемпионами.
– За прошедшие годы прыжок в Раменском снился мне множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Честное слово!
– Про снящийся прыжок – это не просто красивые слова?
– Нет, правда – тем более это было первое чемпионство в карьере. К тому же у меня тогда была травма колена – вообще чудо, что я сыграл в том матче. А уж помочь отстоять золото… в моменте, я, конечно, не понимал, что это ключевое спасение всего сезона, но теперь это одно из моих самых ценных воспоминаний.
- Домингес был в «Зените» в 2007-2009 годах.
- До и после «Зенита» Домингес играл за «Рубин».
- Домингес закончил карьеру в 2018 году. Последним клубом стал испанский «Райо Вальекано».
Источник: Sport24