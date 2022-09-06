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    Домингес: «Спасение ворот в чемпионском матче в Раменском в 2007 году мне снилось много раз»

    Бывший форвард «Зенита» Алехандро Домингес рассказал, что ему приходит во снах прыжок-спасение из матча 2007 года против «Сатурна». Это позволило зенитовцам тогда выиграть матч и стать чемпионами.

    – За прошедшие годы прыжок в Раменском снился мне множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Честное слово!

    – Про снящийся прыжок – это не просто красивые слова?

    – Нет, правда – тем более это было первое чемпионство в карьере. К тому же у меня тогда была травма колена – вообще чудо, что я сыграл в том матче. А уж помочь отстоять золото… в моменте, я, конечно, не понимал, что это ключевое спасение всего сезона, но теперь это одно из моих самых ценных воспоминаний.

    • Домингес был в «Зените» в 2007-2009 годах.
    • До и после «Зенита» Домингес играл за «Рубин».
    • Домингес закончил карьеру в 2018 году. Последним клубом стал испанский «Райо Вальекано».

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    Источник: Sport24

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    06.09.2022 16:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3987

      Spirit_78 6 часов назад

      Как же мог Адвокат от него отказаться... Это было одно из самых провальных решений в истории Зенита.

      1
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      Рейтинг: +516

      Sergh4 7 часов назад

      Эпичный был момент!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3824

      raritet 8 часов назад

      Хороший был футболист в нашей лиге.

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