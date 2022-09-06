В Госдуме заявили, что Касаткина получит «жесткую обратку» за поддержку бана российских сборных

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова теннисистки Дарьи Касаткиной, которая поддержала отстранение российских сборных от международных турниров.

«У меня есть подозрение, что какие-то организаторы, спонсоры могли ей посоветовать так сказать, с посылом, мол, скажешь и ты можешь участвовать во всех соревнованиях. Не скажешь – значит, поддерживаешь спецоперацию. И, следовательно, извини, без турниров.

Но я уверена, что она получит очень жeсткую обратку за свои слова от журналистов и от коллег. Много найдeтся тех, кто в корне не согласен с ней.

На Западе ведь всe это будет распространяться активно. Она своими словами даeт легитимность их действиям. Она будет элементом пропаганды для них», – сказала Журова.