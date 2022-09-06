16-летний россиянин прокомментировал переход в испанский клуб

16-летний россиянин Саид Джаватханов высказался о подписании контракта с испанским клубом «Оспиталет».

— Как появился вариант с испанским клубом?

— Занимался в клубе «Девятка» и тренер в одном из разговоров с моей семьей сказал, что нужно попробовать себя где-нибудь в Европе. Так мы и наткнулись на испанский футбол. Переехали в Барселону вместе с семьей и уже третий год живем.

— Почему ты согласился переехать в Испанию?

— Мне интересен испанский футбол и хотелось получить новый опыт. Для меня это тогда было что-то невероятное. Думаю, каждый футболист мечтает играть за границей.

— Это твой первый профессиональный контракт?

— Небольшая ремарочка — это не контракт, а соглашение с клубом, что я буду играть за них. Невероятные чувства. Здесь совсем другой менталитет и футбол — он очень интересен.

В первый год проживания в Испании было неважно, где играть. На тот момент я изучал язык и испанский стиль игры, поэтому пошел играть в ближайший к дому клуб, где играл три года. Сейчас же, конечно, хочется расти и развиваться.

— Расскажи про свой новый клуб.

— Сейчас я выступаю за молодежную команду клуба пятого дивизиона. Молодежка играет в Третьей Лиге. Прошлый сезон они закончили на третьем месте. Если бы заняли первое место, то вышли на группы «Барселоны» и «Эспаньола» — лучших команд Каталонии.

Сейчас будем бороться за шанс закрепиться и выйти в группу Анор.