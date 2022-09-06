16-летний россиянин прокомментировал переход в испанский клуб

16-летний россиянин Саид Джаватханов высказался о подписании контракта с испанским клубом «Оспиталет».
— Как появился вариант с испанским клубом?
— Занимался в клубе «Девятка» и тренер в одном из разговоров с моей семьей сказал, что нужно попробовать себя где-нибудь в Европе. Так мы и наткнулись на испанский футбол. Переехали в Барселону вместе с семьей и уже третий год живем.
— Почему ты согласился переехать в Испанию?
— Мне интересен испанский футбол и хотелось получить новый опыт. Для меня это тогда было что-то невероятное. Думаю, каждый футболист мечтает играть за границей.
— Это твой первый профессиональный контракт?
— Небольшая ремарочка — это не контракт, а соглашение с клубом, что я буду играть за них. Невероятные чувства. Здесь совсем другой менталитет и футбол — он очень интересен.
В первый год проживания в Испании было неважно, где играть. На тот момент я изучал язык и испанский стиль игры, поэтому пошел играть в ближайший к дому клуб, где играл три года. Сейчас же, конечно, хочется расти и развиваться.
— Расскажи про свой новый клуб.
— Сейчас я выступаю за молодежную команду клуба пятого дивизиона. Молодежка играет в Третьей Лиге. Прошлый сезон они закончили на третьем месте. Если бы заняли первое место, то вышли на группы «Барселоны» и «Эспаньола» — лучших команд Каталонии.
Сейчас будем бороться за шанс закрепиться и выйти в группу Анор.
- «Оспиталет» выступает в Сегунде Б – третьем по силе дивизионе Испании.
- Срок контракта Джаватханова с новым клубом неизвестен.