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    16-летний футболист из Дагестана подписал контракт с испанским клубом

    Министерство спорта Республики Дагестан сообщило о переходе Саида Джаватханова в «Оспиталет».

    «16-летний Саид Джаватханов подписал контракт с испанским футбольным клубом «Оспиталет».

    Джаватханов – воспитанник известной московской футбольной школы «Девятка».

    Позже уроженец села Тлярош Чародинского района перебрался в испанскую Каталонию и не так давно заключил профессиональный контракт с ФК «Оспиталет».

    Это третий по значимости футбольный клуб в Каталонии после «Барселоны» и «Эспаньола», – говорится в публикации ведомства.

    • «Оспиталет» выступает в Сегунде Б – третьем по силе дивизионе Испании.
    • Срок контракта Джаватханова с новым клубом пока неизвестен.

    Источник: Министерство спорта Республики Дагестан

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    05.09.2022 12:30
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