16-летний футболист из Дагестана подписал контракт с испанским клубом

Министерство спорта Республики Дагестан сообщило о переходе Саида Джаватханова в «Оспиталет».

«16-летний Саид Джаватханов подписал контракт с испанским футбольным клубом «Оспиталет».

Джаватханов – воспитанник известной московской футбольной школы «Девятка».

Позже уроженец села Тлярош Чародинского района перебрался в испанскую Каталонию и не так давно заключил профессиональный контракт с ФК «Оспиталет».

Это третий по значимости футбольный клуб в Каталонии после «Барселоны» и «Эспаньола», – говорится в публикации ведомства.

«Оспиталет» выступает в Сегунде Б – третьем по силе дивизионе Испании.

Срок контракта Джаватханова с новым клубом пока неизвестен.