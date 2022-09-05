16-летний футболист из Дагестана подписал контракт с испанским клубом

Министерство спорта Республики Дагестан сообщило о переходе Саида Джаватханова в «Оспиталет».
«16-летний Саид Джаватханов подписал контракт с испанским футбольным клубом «Оспиталет».
Джаватханов – воспитанник известной московской футбольной школы «Девятка».
Позже уроженец села Тлярош Чародинского района перебрался в испанскую Каталонию и не так давно заключил профессиональный контракт с ФК «Оспиталет».
Это третий по значимости футбольный клуб в Каталонии после «Барселоны» и «Эспаньола», – говорится в публикации ведомства.
- «Оспиталет» выступает в Сегунде Б – третьем по силе дивизионе Испании.
- Срок контракта Джаватханова с новым клубом пока неизвестен.
Источник: Министерство спорта Республики Дагестан