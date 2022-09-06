Личка назвал двух игроков «Спартака», которых хотел забрать в «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что в прошлом году хотел подписать двух игроков «Спартака».
«У «Спартака» хорошая команда. Когда мы год назад вышли в Российскую Премьер-лигу, я хотел забрать Руслана Литвинова и Михаила Игнатова.
Мне они очень нравились, поэтому я сказал тогда об этом нашему спортивному директору, Диме Андрееву. Но мы в итоге остались в ФНЛ, до переговоров дело так и не дошло, насколько я знаю», – сказал Личка.
- Литвинов в этом сезоне РПЛ провел за «Спартак» все 8 матчей.
- Игнатов сыграл в 5 матчах, забил 1 гол и сделал ассист.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ. «Оренбург» – 12-й.
Источник: «Чемпионат»