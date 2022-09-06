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    Личка назвал двух игроков «Спартака», которых хотел забрать в «Оренбург»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что в прошлом году хотел подписать двух игроков «Спартака».

    «У «Спартака» хорошая команда. Когда мы год назад вышли в Российскую Премьер-лигу, я хотел забрать Руслана Литвинова и Михаила Игнатова.

    Мне они очень нравились, поэтому я сказал тогда об этом нашему спортивному директору, Диме Андрееву. Но мы в итоге остались в ФНЛ, до переговоров дело так и не дошло, насколько я знаю», – сказал Личка.

    • Литвинов в этом сезоне РПЛ провел за «Спартак» все 8 матчей.
    • Игнатов сыграл в 5 матчах, забил 1 гол и сделал ассист.
    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ. «Оренбург» – 12-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.09.2022 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1463

      alefreddy 10 часов назад

      в аренду Игнатова пожалуйста а может и насовсем

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      Рейтинг: +516

      Спартач80 12 часов назад

      Игнатова забирайте-коленки постоянно дрожат.

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