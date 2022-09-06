«Локо» уволил Комппера, «Реал» и «Барса» следят за Захаряном, Норманна отстранили от сборной и другие новости дня

Стало известно, кто сменит Федуна на посту президента «Спартака»

В «Спартаке» назвали сроки восстановления Литвинова. Он покинул матч с «Зенитом» на костылях

39-летний Жирков сыграет на Кубке Легенд-2022

Стало известно, сколько «Спартак» заплатил Урунову за расторжение контракта

«Локомотив» объявил об уходе Комппера. Заменить его может Осинькин или Юран

Шкурин приостановил контракт с ЦСКА и перешел в израильский клуб

Борис Ротенберг может сменить Цорна в «Локомотиве» или стать президентом клуба и вернуть Семина

РПЛ. «Ростов» обыграл «Торпедо» благодаря голу с пенальти на 99-й минуте. Команда Карпина трижды била 11-метровые после 90-й минуты. Московский клуб подаст жалобу на судейство

«Реал» и «Барселона» следят за Захаряном

«Ростов» подтвердил уход Норманна в «Динамо». Норвежца отстранили от игры за сборную из-за решения остаться в РПЛ