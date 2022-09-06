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  • «Локо» уволил Комппера, «Реал» и «Барса» следят за Захаряном, Норманна отстранили от сборной и другие новости дня

«Локо» уволил Комппера, «Реал» и «Барса» следят за Захаряном, Норманна отстранили от сборной и другие новости дня

6 сентября 2022, 01:00

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«Реал» и «Барселона» следят за Захаряном

«Ростов» подтвердил уход Норманна в «Динамо». Норвежца отстранили от игры за сборную из-за решения остаться в РПЛ

Источник: «Бомбардир»
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