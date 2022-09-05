Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

ЦСКА объявил о приостановке контракта с нападающим Ильей Шкуриным.

«Белорусский нападающий воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с ПФК ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

Перед этим польский «Ракув», куда Илья Шкурин перешел в феврале 2022 года на правах аренды, разорвал соглашение с футболистом», – сообщает пресс-служба клуба.