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Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

5 сентября 2022, 17:43
3

ЦСКА объявил о приостановке контракта с нападающим Ильей Шкуриным.

«Белорусский нападающий воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с ПФК ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

Перед этим польский «Ракув», куда Илья Шкурин перешел в феврале 2022 года на правах аренды, разорвал соглашение с футболистом», – сообщает пресс-служба клуба.

  • Шкурин перебрался в Польшу в конце февраля.
  • Контракт нападающего с ЦСКА действует до 2024 года.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шкурин Илья
Комментарии (3)
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3meeeD
1662389268
Я и забыл про него. Кони наверное тоже
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vladimir-7
1662391743
Шкурин: "Своя шкура ближе к телу".
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Fialet
1662397110
Таким президентом, как Лукашенко, надо гордиться. В маленьком государстве противостоит экспансии США. Очень мало у кого хватает силы для этого. Даже Путин порой чрезмерно осторожничает. А этот Шкурин за лупался против Лукашенко,. Вывод - Шкурин дерьмо, не уважающее свою страну. И вот ещё раз эта шкура показала, какое оно дерьмо и америкогейропейский жополиз.
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