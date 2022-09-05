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    Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

    ЦСКА объявил о приостановке контракта с нападающим Ильей Шкуриным.

    «Белорусский нападающий воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с ПФК ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

    Перед этим польский «Ракув», куда Илья Шкурин перешел в феврале 2022 года на правах аренды, разорвал соглашение с футболистом», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Шкурин перебрался в Польшу в конце февраля.
    • Контракт нападающего с ЦСКА действует до 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    05.09.2022 17:43
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +439

      Fialet 10 часов назад

      Таким президентом, как Лукашенко, надо гордиться. В маленьком государстве противостоит экспансии США. Очень мало у кого хватает силы для этого. Даже Путин порой чрезмерно осторожничает. А этот Шкурин за лупался против Лукашенко,. Вывод - Шкурин дерьмо, не уважающее свою страну. И вот ещё раз эта шкура показала, какое оно дерьмо и америкогейропейский жополиз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25641

      vladimir-7 11 часов назад

      Шкурин: "Своя шкура ближе к телу".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      3meeeD 12 часов назад

      Я и забыл про него.
      Кони наверное тоже

      4
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