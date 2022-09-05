Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

Таким президентом, как Лукашенко, надо гордиться. В маленьком государстве противостоит экспансии США. Очень мало у кого хватает силы для этого. Даже Путин порой чрезмерно осторожничает. А этот Шкурин за лупался против Лукашенко,. Вывод - Шкурин дерьмо, не уважающее свою страну. И вот ещё раз эта шкура показала, какое оно дерьмо и америкогейропейский жополиз.
ЦСКА объявил о приостановке контракта с нападающим Ильей Шкуриным.
«Белорусский нападающий воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с ПФК ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.
Перед этим польский «Ракув», куда Илья Шкурин перешел в феврале 2022 года на правах аренды, разорвал соглашение с футболистом», – сообщает пресс-служба клуба.
- Шкурин перебрался в Польшу в конце февраля.
- Контракт нападающего с ЦСКА действует до 2024 года.