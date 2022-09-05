Стало известно, сколько «Спартак» заплатил Урунову за расторжение контракта

Стала известна сумма компенсации, которую «Спартак» заплатил полузащитнику Остону Урунову за расторжение контракта.

«Спартак» заплатил за расторжение чуть больше 150 тысяч евро, хотя годовая зарплата Остона — около 600 тысяч евро в год.

Остон вышел из-под покровительства Газизова и хочет доказать, что полгода в «Уфе» — не вспышка, а его реальный уровень. Все условия для этого в «Урале» точно есть», – сообщает телеграм-канал «КБ-Телега».