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    В «Спартаке» назвали сроки восстановления Литвинова. Он покинул матч с «Зенитом» на костылях

    «Спартак» назвал сроки восстановления полузащитника Руслана Литвинова, получившего травму в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    «Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с «Зенитом», прошел обследование.

    У россиянина — повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель. Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — сообщила пресс-служба «Спартака».

    • Литвинов покинул стадион после матча на костылях.
    • Литвинов – воспитанник «Спартака».
    • В этом сезоне он провел за команду в РПЛ все 8 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32730

      oyabun 15 часов назад

      Скорейшего восстановления парням. И так играть некому.

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      Рейтинг: +533

      SLADE2019 16 часов назад

      Может возьмут толковых футболистов на замену этим, прости господи, бестолочам. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не с ними чемпионами РПЛ становиться.

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