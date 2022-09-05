В «Спартаке» назвали сроки восстановления Литвинова. Он покинул матч с «Зенитом» на костылях

«Спартак» назвал сроки восстановления полузащитника Руслана Литвинова, получившего травму в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с «Зенитом», прошел обследование.

У россиянина — повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель. Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — сообщила пресс-служба «Спартака».