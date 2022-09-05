Стало известно, кто сменит Федуна на посту президента «Спартака»

В «Лукойле» определились с составом нового руководства «Спартака».

Должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

Вместе с ним на один из руководящих постов в клуб придет еще один человек из «Лукойла».

При этом Евгений Мележиков останется генеральным директором. То же самое касается коммерческого блока и пресс-службы.