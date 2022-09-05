Стало известно, кто сменит Федуна на посту президента «Спартака»

В «Лукойле» определились с составом нового руководства «Спартака».
Должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.
Вместе с ним на один из руководящих постов в клуб придет еще один человек из «Лукойла».
При этом Евгений Мележиков останется генеральным директором. То же самое касается коммерческого блока и пресс-службы.
- 22 августа «Лукойл» стал владельцем «Спартака».
- Компания приобрела 100 процентов акций клуба и стадион «Открытие Банк Арена».
- До этого спартаковским президентом был Леонид Федун, руководивший командой 18 лет.
Источник: «Матч ТВ»