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    Стало известно, кто сменит Федуна на посту президента «Спартака»

    В «Лукойле» определились с составом нового руководства «Спартака».

    Должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

    Вместе с ним на один из руководящих постов в клуб придет еще один человек из «Лукойла».

    При этом Евгений Мележиков останется генеральным директором. То же самое касается коммерческого блока и пресс-службы.

    • 22 августа «Лукойл» стал владельцем «Спартака».
    • Компания приобрела 100 процентов акций клуба и стадион «Открытие Банк Арена».
    • До этого спартаковским президентом был Леонид Федун, руководивший командой 18 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2022 09:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1459

      alefreddy 15 часов назад

      может к лучшему все это

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    • ...
      Рейтинг: +4340

      Snek 16 часов назад

      Да уж, все будут скучать по 18-ти годам клоунады в Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11569

      Алексей З 19 часов назад

      Пора уже и клубом заняться, хватит делить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25641

      vladimir-7 19 часов назад

      Борьба газовщиков и нефтяников продолжится на просторах футбольных полей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17011

      paracetamol 20 часов назад

      Я бы Зарему предложел все-таки, особенно после громкого пука с Зенитом!

      1
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      Рейтинг: +1473

      PNZ1985 > paracetamol 20 часов назад

      чему радоваться над больными, хотя ты парацетамол - вылечишь!

      1
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      Рейтинг: +1016

      Сделаны из Дерева > PNZ1985 19 часов назад

      Он очень сильно болен. Парацетамол не возьмет - только барматуха спасет.

      1
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      Рейтинг: +9735

      R_a_i_n > fakeid 19 часов назад

      Ну лечить то надо все ровно. Человек мучается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9735

      R_a_i_n 20 часов назад

      Ну все, Заремы не будет, расходимся))) Кто-то наверно всплакнет!

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      Рейтинг: +1016

      Сделаны из Дерева > R_a_i_n 20 часов назад

      Газовые)

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