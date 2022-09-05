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    «Реал» и «Барселона» следят за Захаряном

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян привлек внимание испанских топ-клубов.

    «Реал» и «Барселона» следят за 19-летним россиянином, в контракте которого есть отступные в размере 15 миллионов евро.

    Однако фаворитом в борьбе за хавбека остается «Челси», который не закрыл сделку на прошлой неделе только из-за проблем с переводом денег.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 55 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Также в активе футболиста 4 игры за сборную России и 1 результативная передача.

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    Источник: Sport.es

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    05.09.2022 22:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2070

      Dr.Metal 6 часов назад

      Да бросьте уже. Следить за ним может только Зенит, который купит его зимой за 30 и пойдут реал с барсой лесом

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      Рейтинг: +322

      7:1 > Dr.Metal 5 часов назад

      если что - в зените он уже был, не подошёл, отпустили. малоизвестный факт, конечно. ктож знал, во что он потом вырастет. хотя, наверное, локти в клубе никто не кусает, разве только из-за паспорта.

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