«Реал» и «Барселона» следят за Захаряном

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян привлек внимание испанских топ-клубов.

«Реал» и «Барселона» следят за 19-летним россиянином, в контракте которого есть отступные в размере 15 миллионов евро.

Однако фаворитом в борьбе за хавбека остается «Челси», который не закрыл сделку на прошлой неделе только из-за проблем с переводом денег.