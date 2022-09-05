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«Реал» и «Барселона» следят за Захаряном

5 сентября 2022, 22:19
3

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян привлек внимание испанских топ-клубов.

«Реал» и «Барселона» следят за 19-летним россиянином, в контракте которого есть отступные в размере 15 миллионов евро.

Однако фаворитом в борьбе за хавбека остается «Челси», который не закрыл сделку на прошлой неделе только из-за проблем с переводом денег.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду он провел 55 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • Также в активе футболиста 4 игры за сборную России и 1 результативная передача.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Динамо Реал Барселона Челси Захарян Арсен
Комментарии (3)
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Dr.Metal
1662411698
Да бросьте уже. Следить за ним может только Зенит, который купит его зимой за 30 и пойдут реал с барсой лесом
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Lipatoff
1662442135
Это хорошо, что им интересуется, но к трансферу в Европу надо подходить взвешенно, для начала надо выбрать такой клуб, где будет возможность играть постоянно
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Benifacto
1662445967
слишком уж много танцев с бубном, агент завязывай!
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