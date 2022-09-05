«Реал» и «Барселона» следят за Захаряном

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян привлек внимание испанских топ-клубов.
«Реал» и «Барселона» следят за 19-летним россиянином, в контракте которого есть отступные в размере 15 миллионов евро.
Однако фаворитом в борьбе за хавбека остается «Челси», который не закрыл сделку на прошлой неделе только из-за проблем с переводом денег.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду он провел 55 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- Также в активе футболиста 4 игры за сборную России и 1 результативная передача.
Источник: Sport.es