Червиченко: «Промес – великий, когда надо гонять аутсайдеров»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко остался недоволен игрой Квинси Промеса в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Промес, когда надо гонять аутсайдеров, он прямо великий. А когда надо разбираться с теми, кто с тобой в одной категории – с лидерами – его на поле почти нет.

За всe время он отметился одним хорошим ударом. Больше этого лидера не было. Всe говорит о том, что у «Зенита» состав сильнее, мастеровитее.

Я удивился, но вчера «Зенит» был на две-три головы выше, преимущество было неприлично подавляющим», – сказал Червиченко.