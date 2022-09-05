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    Червиченко: «Промес – великий, когда надо гонять аутсайдеров»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко остался недоволен игрой Квинси Промеса в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    «Промес, когда надо гонять аутсайдеров, он прямо великий. А когда надо разбираться с теми, кто с тобой в одной категории – с лидерами – его на поле почти нет.

    За всe время он отметился одним хорошим ударом. Больше этого лидера не было. Всe говорит о том, что у «Зенита» состав сильнее, мастеровитее.

    Я удивился, но вчера «Зенит» был на две-три головы выше, преимущество было неприлично подавляющим», – сказал Червиченко.

    • В новом сезоне РПЛ Промес забил 7 голов в 8 матчах.
    • Голландец отличился в играх с «Краснодаром», «Оренбургом» (2), «Уралом», «Сочи» (2) и «Факелом».

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2022 21:32
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    Комментарии6
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      а кому легко с бульдозером. БАБЛОзит и в Африке БАБЛОзит

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      Рейтинг: +4059

      mutabor0992 7 часов назад

      А ведь кругляш прав.

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      Ганнибал Лектор 7 часов назад

      Абсолютно согласен с пончиком

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      Рейтинг: +4365

      sobaka120982 8 часов назад

      Кстати а он же прав, я об этом даже не задумывался

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