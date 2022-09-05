Червиченко: «Промес – великий, когда надо гонять аутсайдеров»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко остался недоволен игрой Квинси Промеса в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
«Промес, когда надо гонять аутсайдеров, он прямо великий. А когда надо разбираться с теми, кто с тобой в одной категории – с лидерами – его на поле почти нет.
За всe время он отметился одним хорошим ударом. Больше этого лидера не было. Всe говорит о том, что у «Зенита» состав сильнее, мастеровитее.
Я удивился, но вчера «Зенит» был на две-три головы выше, преимущество было неприлично подавляющим», – сказал Червиченко.
- В новом сезоне РПЛ Промес забил 7 голов в 8 матчах.
- Голландец отличился в играх с «Краснодаром», «Оренбургом» (2), «Уралом», «Сочи» (2) и «Факелом».
Источник: «Чемпионат»