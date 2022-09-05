Зделар заявил, что отказал клубам из Испании и Серии А ради перехода в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о других предложениях перед переходом в российский клуб.
— У тебя были другие варианты, кроме ЦСКА?
— Я очень хорошо играл в прошлом сезоне — показывал, наверное, лучший футбол в карьере. Поэтому да, мною интересовались в Испании, были разговоры про Серию А. Но, когда появился вариант с ЦСКА, я сразу почувствовал: надо ехать, это правильное место для развития.
Как только поступило предложение, захотел как можно раньше оказаться в Москве, чтобы успеть на предсезонку. Погрузиться в игровой процесс, понять, чего хочет тренер.
- 27-летний Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля.
- Московский клуб заплатил за него 500 тысяч евро.
- Хавбек заключил контракт до 2025 года.
- Он провел 7 матчей без голевых действий.
Источник: Sport24