Зделар заявил, что отказал клубам из Испании и Серии А ради перехода в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о других предложениях перед переходом в российский клуб.

— У тебя были другие варианты, кроме ЦСКА?

— Я очень хорошо играл в прошлом сезоне — показывал, наверное, лучший футбол в карьере. Поэтому да, мною интересовались в Испании, были разговоры про Серию А. Но, когда появился вариант с ЦСКА, я сразу почувствовал: надо ехать, это правильное место для развития.

Как только поступило предложение, захотел как можно раньше оказаться в Москве, чтобы успеть на предсезонку. Погрузиться в игровой процесс, понять, чего хочет тренер.