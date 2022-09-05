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    Зделар заявил, что отказал клубам из Испании и Серии А ради перехода в ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о других предложениях перед переходом в российский клуб.

    — У тебя были другие варианты, кроме ЦСКА?

    — Я очень хорошо играл в прошлом сезоне — показывал, наверное, лучший футбол в карьере. Поэтому да, мною интересовались в Испании, были разговоры про Серию А. Но, когда появился вариант с ЦСКА, я сразу почувствовал: надо ехать, это правильное место для развития.

    Как только поступило предложение, захотел как можно раньше оказаться в Москве, чтобы успеть на предсезонку. Погрузиться в игровой процесс, понять, чего хочет тренер.

    • 27-летний Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля.
    • Московский клуб заплатил за него 500 тысяч евро.
    • Хавбек заключил контракт до 2025 года.
    • Он провел 7 матчей без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2022 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      Sylpheed 15 часов назад

      Пусть он лучше играет, а то позиции проиграны, единоборства запороты, обострения никакого, ошибки допущены немалые, центр поля не зацементирован. Работать Саша, в путь.

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