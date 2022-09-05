Головин подвел итоги матча «Ницца» – «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об итогах игры шестого тура Лиги 1 против «Ниццы».
- Монегаски победили со счетом 1:0.
- Российский хавбек провел на поле 89 минут, но голевыми действиями не отметился.
«Игры с «Ниццей» всегда принципиальные. По сути, это дерби, поэтому к ним здесь приковано большое внимание.
Выиграли мы по делу, владели преимуществом, создали больше моментов и должны были забивать раньше.
В частности, в первом тайме был отличный шанс у меня, но немного не повезло, потом ещe после перерыва попал в штангу. Были и другие возможности.
Поэтому победа – справедливый итог этого матча. Можем занести эту игру себе в актив», – сказал Головин.
Источник: «Чемпионат»