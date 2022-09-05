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  • Семин высказался о шансах «Спартака» на чемпионство после поражения от «Зенита»

Семин высказался о шансах «Спартака» на чемпионство после поражения от «Зенита»

5 сентября 2022, 07:51
11

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал результат матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

  • Петербуржцы на выезде победили со счетом 2:1.
  • Действующий чемпион России оторвался от соперника на 4 очка в турнирной таблице.

«Хороший матч, результат всегда закономерен. Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Бороться будут четыре команды, которые сейчас находятся наверху таблицы (в топ-5 РПЛ входят «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» – примечание «Бомбардира»)», – сказал Семин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семин Юрий
Комментарии (11)
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Январь 59
1662356002
Судя по всему, Спартаку рано говорить о чемпионстве. Да сегодня Спартак выглядит лучше, чем в прошлом сезоне, но только безалаберная игра Зенита в завершении атак позволила избежать неприличный счёт.
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Старикан
1662358843
Спуститесь с небес на землю: никто за чемпионство в этом сезоне с Зенитом бороться не способен... Вопрос только один: проиграют с крупным или минимальным счетом... К сожалению это правда жизни и её надо признать...
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nik55
1662361033
пока не усилят оборону это будет продолжаться дальше
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portero
1662363977
Дожить надо до весны, тут может и не до футбола будет....
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zigbert
1662364101
Строить и улучшать игру-вот главная задача сейчас для Спартака. Много молодежи а ей свойственна нестабильность.
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paracetamol
1662368019
Хрюхам пипец, сказал ЮрШпалыч!
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Vitaga
1662370171
бороться за чемпионство может только Зенит с Зенитом. начнут дурака валять или будут играть нормально. шансов нет у других никаких
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