Семин высказался о шансах «Спартака» на чемпионство после поражения от «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал результат матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Петербуржцы на выезде победили со счетом 2:1.

Действующий чемпион России оторвался от соперника на 4 очка в турнирной таблице.

«Хороший матч, результат всегда закономерен. Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Бороться будут четыре команды, которые сейчас находятся наверху таблицы (в топ-5 РПЛ входят «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» – примечание «Бомбардира»)», – сказал Семин.