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    Семин высказался о шансах «Спартака» на чемпионство после поражения от «Зенита»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал результат матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    • Петербуржцы на выезде победили со счетом 2:1.
    • Действующий чемпион России оторвался от соперника на 4 очка в турнирной таблице.

    «Хороший матч, результат всегда закономерен. Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Бороться будут четыре команды, которые сейчас находятся наверху таблицы (в топ-5 РПЛ входят «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» – примечание «Бомбардира»)», – сказал Семин.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2022 07:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1977

      Vitaga 17 часов назад

      бороться за чемпионство может только Зенит с Зенитом. начнут дурака валять или будут играть нормально. шансов нет у других никаких

      0
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      Рейтинг: +17011

      paracetamol 18 часов назад

      Хрюхам пипец, сказал ЮрШпалыч!

      0
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      Рейтинг: +97932

      zigbert 19 часов назад

      Строить и улучшать игру-вот главная задача сейчас для Спартака. Много молодежи а ей свойственна нестабильность.

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      Рейтинг: +1977

      Vitaga > zigbert 17 часов назад

      чтобы строить игру - нужен человек кто умеет это сделать. начинать надо с тренерской скамейки. то рыжее недоразумение скачущее на кромке и активно машущее руками - не тот человек. молодежи в Спартаке недостаточно много кстати. в том же Зените больше)

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      Рейтинг: +97932

      zigbert > Vitaga 15 часов назад

      Тедеско тоже прыгал но серебряные медали Спартак при нем завоевал. По вашему выходит, команда играет хорошо, есть победы, и к тренеру претензий нет но стоит проиграть, менять тренера и половину состава. Рано еще делать выводы.

      1
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      Рейтинг: +65888

      portero 19 часов назад

      Дожить надо до весны, тут может и не до футбола будет....

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      Рейтинг: +7383

      nik55 20 часов назад

      пока не усилят оборону это будет продолжаться дальше

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      Рейтинг: +7323

      Старикан 20 часов назад

      Спуститесь с небес на землю: никто за чемпионство в этом сезоне с Зенитом бороться не способен... Вопрос только один: проиграют с крупным или минимальным счетом... К сожалению это правда жизни и её надо признать...

      3
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      Рейтинг: +2289

      Январь 59 21 час назад

      Судя по всему, Спартаку рано говорить о чемпионстве. Да сегодня Спартак выглядит лучше, чем в прошлом сезоне, но только безалаберная игра Зенита в завершении атак позволила избежать неприличный счёт.

      3
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      Рейтинг: +10673

      "supermax" > Январь 59 21 час назад

      конечно, рано....но в основном журналюги трепятся о чемпионстве...Спартаку работать и работать до первого места...все всё понимают

      4
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      Рейтинг: +9735

      R_a_i_n > "supermax" 20 часов назад

      Согласен полностью, за чемпионство трепятся исключительно журналюги!

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