Абаскаль рассказал о травмах Литвинова и Мартинса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал характер повреждений Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса Перейры.

Оба футболиста травмировались во 2-м тайме воскресного матча с «Зенитом» (1:2).

Литвинов покидал стадион на костылях.

– Что с Мартинсом и Литвиновым?

– У Мартинса мышечное повреждение, у Литвинова в районе голеностопа все опухло, в этой части нога с футбольный мяч. Неделю точно пропустит, а там посмотрим.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение