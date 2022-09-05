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    Абаскаль рассказал о травмах Литвинова и Мартинса

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал характер повреждений Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса Перейры.

    • Оба футболиста травмировались во 2-м тайме воскресного матча с «Зенитом» (1:2).
    • Литвинов покидал стадион на костылях.

    – Что с Мартинсом и Литвиновым?

    – У Мартинса мышечное повреждение, у Литвинова в районе голеностопа все опухло, в этой части нога с футбольный мяч. Неделю точно пропустит, а там посмотрим.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: Sports.ru

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    05.09.2022 07:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10582

      alp 20 часов назад

      я в детстве, сбегая по лестнице наступил на ногу, как Литвинов. это просто песец как больно

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      Рейтинг: +97932

      zigbert 20 часов назад

      Совсем не кстати. Лазарет начинает расти. Здоровья игрокам!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7323

      Старикан 20 часов назад

      Что-тот мне это напоминает... Неужели в Спартаке опять огромный пробел по физподготовке?

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      Рейтинг: +15283

      Fusballer 21 час назад

      Да уж. В Ростове будет очень тяжело. Резерва вообще нет. В такой ситуации, когда состав слабее, чем состав соперника, и должна проявляться тренерская работа. В прошедшем матче её не было видно. Хорошо, конечно, что сейчас всего пятеро легионеров в составе числятся, но молодёжь пока не впечатляет (да и опытные новички и не только). Недоучками выглядят.

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      Рейтинг: +11569

      Алексей З 21 час назад

      ппц, кто в Ростов поедет ?
      Опять наблюдать за неразлучной отстойной тройкой ( Умяров, Игнатов, Денисов ).

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