Абаскаль рассказал о травмах Литвинова и Мартинса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал характер повреждений Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса Перейры.
- Оба футболиста травмировались во 2-м тайме воскресного матча с «Зенитом» (1:2).
- Литвинов покидал стадион на костылях.
– Что с Мартинсом и Литвиновым?
– У Мартинса мышечное повреждение, у Литвинова в районе голеностопа все опухло, в этой части нога с футбольный мяч. Неделю точно пропустит, а там посмотрим.
«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение
Источник: Sports.ru