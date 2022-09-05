Губерниев: «Спартаку» пока рано играть такие матчи»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился наблюдениями от просмотра матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартаку» пока рано играть такие матчи! Команда и сыровата, и исполнители скромнее, чем у «Зенита». Разом развалилась вся игра… Это при том, что все складывалось поначалу отлично. В ключевых матчах дальше «Спартак», очевидно, будет терять очки.

«Зенит», скорее всего, обыграет всех прямых конкурентов. Хотя, если честно, конкурентов у него нет!» – написал Губерниев в телеграме.

«Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.

Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.

«Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение