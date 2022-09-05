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    Губерниев: «Спартаку» пока рано играть такие матчи»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился наблюдениями от просмотра матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    «Спартаку» пока рано играть такие матчи! Команда и сыровата, и исполнители скромнее, чем у «Зенита». Разом развалилась вся игра… Это при том, что все складывалось поначалу отлично. В ключевых матчах дальше «Спартак», очевидно, будет терять очки.

    «Зенит», скорее всего, обыграет всех прямых конкурентов. Хотя, если честно, конкурентов у него нет!» – написал Губерниев в телеграме.

    • «Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.
    • Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.
    • «Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 1 час назад

      Что значит рано ?
      Да состав слабее и сырой (5-6 из россиЙской молодёжки ), но только в таких матчах надо учиться и прибавлять.

      1
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      Рейтинг: +155

      $c@R 2 часа назад

      Эх елы палы, а визжали до этого все, что спертак готов конкурировать, что знают как обыгрывать Зенит. А сейчас пяточки залепили и говну едят.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      вообще рано им в рпл с молокососом тренером играть в самом крутом турнире России

      0
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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      конечно нет конкурентов, только химочки

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