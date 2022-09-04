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    «Рубин» упустил победу над «Аланией», ведя 2:0 до 82-й минуты, и опустился на 8-е место

    «Рубин» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 8-го тура Первой лиги. Казанцы вели в счете до 83-й минуты, но затем пропустили два гола подряд. Итоговый счет – 2:2.

    Алан Дзагоев вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты.

    «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Алания» идет третьей.

    Россия. Первая лига. 8-й тур

    Рубин (Казань) – Алания (Владикавказ) – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лисакович, 51; 2:0 – Самошников, 65; 2:1 – Машуков, 82 (с пенальти); 2:2 – Кочиев, 88.

    Календарь Первой лиги

    Турнирная таблица Первой лиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2022 19:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17002

      paracetamol 8 часов назад

      Высоковато Рубики поднялись, однако!

      0
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      Рейтинг: +1966

      Vitaga 8 часов назад

      Дзага больше на месте стоял чем двигался но как ушел- Рубин слился.

      0
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      Рейтинг: +2781

      Ziklop 9 часов назад

      прямому конкуренту очки отдал, так могут и остаться в пердиве.

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      Рейтинг: +626

      чаппай 9 часов назад

      Всё равно Рубин с первого места и с отрывом очков в 10 выйдет

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      Рейтинг: +1382

      Loko_Roma 10 часов назад

      Леня понимает, что это по сути его последний сезон, когда он может всем напомнить, что он еще тренер

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      ...
      Рейтинг: +436

      Fialet > Loko_Roma 9 часов назад

      Давно понятно, что он не тренер.

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      Рейтинг: +815

      Rabinovi_ch 10 часов назад

      Лёня, подай в отставку. Не позорься

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      Рейтинг: +1007

      Сделаны из Дерева > Rabinovi_ch 10 часов назад

      Он уже давно опозорился.

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