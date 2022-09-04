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  • «Рубин» упустил победу над «Аланией», ведя 2:0 до 82-й минуты, и опустился на 8-е место

«Рубин» упустил победу над «Аланией», ведя 2:0 до 82-й минуты, и опустился на 8-е место

4 сентября 2022, 19:59
7

«Рубин» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 8-го тура Первой лиги. Казанцы вели в счете до 83-й минуты, но затем пропустили два гола подряд. Итоговый счет – 2:2.

Алан Дзагоев вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Алания» идет третьей.

Россия. Первая лига. 8-й тур

Рубин (Казань) – Алания (Владикавказ) – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Лисакович, 51; 2:0 – Самошников, 65; 2:1 – Машуков, 82 (с пенальти); 2:2 – Кочиев, 88.

Календарь Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Рубин
Комментарии (7)
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Rabinovi_ch
1662310939
Лёня, подай в отставку. Не позорься
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Loko_Roma
1662311992
Леня понимает, что это по сути его последний сезон, когда он может всем напомнить, что он еще тренер
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Ziklop
1662314240
прямому конкуренту очки отдал, так могут и остаться в пердиве.
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Vitaga
1662316170
Дзага больше на месте стоял чем двигался но как ушел- Рубин слился.
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paracetamol
1662318953
Высоковато Рубики поднялись, однако!
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zigbert
1662364837
Многие команды обжигаются на таком счете ведя 2:0.
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