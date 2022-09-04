«Локомотив» – «Ахмат»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 8-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпук, Керк, Игнатьев, Камано.
Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Мампасси, Митай, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Багамаев Раков, Раконьяц.
«Ахмат»: Шелия, Уцией, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.
Запасные: Ташаев, Богосавац, Ибишев, Кадыров, Камилов, Фольмер, Ильин, Агаларов.
- Матч пройдет на «РЖД-Арене». Начало – в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт РПЛ