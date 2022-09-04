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    «Локомотив» – «Ахмат»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 8-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпук, Керк, Игнатьев, Камано.

    Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Мампасси, Митай, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Багамаев Раков, Раконьяц.

    «Ахмат»: Шелия, Уцией, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.

    Запасные: Ташаев, Богосавац, Ибишев, Кадыров, Камилов, Фольмер, Ильин, Агаларов.

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    Источник: сайт РПЛ

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    04.09.2022 16:29
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8571

      GoLenaStop 11 часов назад

      Первый тайм и игра - за Ахматом, однозначно.
      И в первом тайме начался судейский беспредел в пользу масквачского лохомотива...
      Полная шенимахуйня, а не игра.
      А, судьи - кто?
      После первого тайма игры - полный отврат к "проводницам"... играть и жить честно не умеют.

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      Рейтинг: +544

      gunstilzit 13 часов назад

      Главное чтоб Карпукаса на Куликова не меняли!

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      Рейтинг: +5288

      Красногорск_Фан 13 часов назад

      Карпук - это что за зверь ))))) Может лучше было Минтая вместо косячников выпустить? Локо очки нужны и победы позарез. Давайте уже заканчивайте куевничать.

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      Рейтинг: +2485

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 13 часов назад

      Да ты что!!!

      Михаил Карпук- это самый лучший белорусский игрок в "Что? Где? Когда?".

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