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«Локомотив» – «Ахмат»: стартовые составы

4 сентября 2022, 16:29
4

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 8-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпук, Керк, Игнатьев, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Мампасси, Митай, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Багамаев Раков, Раконьяц.

«Ахмат»: Шелия, Уцией, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Ташаев, Богосавац, Ибишев, Кадыров, Камилов, Фольмер, Ильин, Агаларов.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1662298508
Карпук - это что за зверь ))))) Может лучше было Минтая вместо косячников выпустить? Локо очки нужны и победы позарез. Давайте уже заканчивайте куевничать.
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gunstilzit
1662300845
Главное чтоб Карпукаса на Куликова не меняли!
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GoLenaStop
1662305254
Первый тайм и игра - за Ахматом, однозначно. И в первом тайме начался судейский беспредел в пользу масквачского лохомотива... Полная шенимахуйня, а не игра. А, судьи - кто? После первого тайма игры - полный отврат к проводницам... играть и жить честно не умеют, как и все РЖД.
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