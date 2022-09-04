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    Мостовой: «Как Дзюба попрощался с «Зенитом»? Ничего не говорил, молча вышел из чата»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как нападающий Артем Дзюба уходил из команды. Он ничего не говорил партнерам на прощание.

    — Дзюба же на следующий день после последней игры объявил об уходе. Помню, из Нижнего человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артемом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. А на следующий день вижу новость об уходе — ничего себе.

    — А в командном чате Дзюба хоть написал что-то на прощание?

    — Нет, молча вышел из чата.

    • Дзюба сейчас в «Адана Демирспоре».
    • Игрок провел в «Зените» 7 лет.
    • Дзюба с «Зенитом» впервые стал чемпионом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2022 13:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1622

      Форвард 79 11 часов назад

      Просто вышел из клубного чата и все, а что он хотел? Что бы Дзюба, на прощание очередное видео выложил))

      0
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      Рейтинг: +5835

      subbotaspartak 14 часов назад

      Руки заняты были

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2105

      kvm > subbotaspartak 13 часов назад

      удава душил?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      Сделаны из Дерева > kvm 13 часов назад

      Лысого гонял)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +377

      egor tikhonov > subbotaspartak 12 часов назад

      он может и без рук-головой)))

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      Рейтинг: +68

      Ill Ich 15 часов назад

      Он, как истинный джентльмен, ушёл по-английски, не попрощавшись.

      1
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      Рейтинг: +2105

      kvm 15 часов назад

      Глупцы, проверьте шкафчики в раздевалке!!!

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      Рейтинг: +377

      egor tikhonov > kvm 15 часов назад

      там при первом его появлении уже перестали ложить в шкафчики)

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      Рейтинг: -63

      diamondfan 16 часов назад

      Уралу и Торпедо ничего не светит в этом сезоне, зря выходили!

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      Рейтинг: +7910

      vladik12 16 часов назад

      Покинула чат-чат-чат-чат...

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