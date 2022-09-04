Мостовой: «Как Дзюба попрощался с «Зенитом»? Ничего не говорил, молча вышел из чата»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как нападающий Артем Дзюба уходил из команды. Он ничего не говорил партнерам на прощание.

— Дзюба же на следующий день после последней игры объявил об уходе. Помню, из Нижнего человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артемом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. А на следующий день вижу новость об уходе — ничего себе.

— А в командном чате Дзюба хоть написал что-то на прощание?

— Нет, молча вышел из чата.