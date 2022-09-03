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    Аленичев: «Кокорин подпортил имидж российского футбола»

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о развитии карьеры Александра Кокорина.

    • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • В Италии он провел 11 матчей без голевых действий.
    • На этой неделе форварда арендовал кипрский «Арис». Он сделал ассист в дебютной игре.

    – Может быть, сейчас он перезагрузит карьеру. Как говорится, начнет заново свою карьеру, хотя он уже немолодой. Саша при его таланте еще может поиграть в футбол.

    – Сможет ли он стать лучшим бомбардиром в чемпионате Кипра?

    – Я не знаю, в каком состоянии находится Саша, тем более, что он долго не играл. Кондиции у него не оптимальные, но он талантливый игрок.

    Если он будет ответственно относится к своим профессиональным обязанностям, то почему бы и нет?

    – Считаете ли вы, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» – это антиреклама российского футбола?

    – Конечно. Таким образом, когда футболисты так играют, если можно сказать «играют», сказывается на нашем имидже.

    Учитывая ситуацию с Кокориным, имидж он нам немного подпортил.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2022 12:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13552

      playsh 3 сентября, 22:39

      "Только не бросайте меня в терновый куст."
      Читай,в Арес,там же играть надо...

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      Рейтинг: +1716

      gor77 3 сентября, 14:30

      Это "имидж" и Кокорина.)))))))
      Приходит мужик к директору цирка:
      - У меня есть очень хороший номер - "Триумф на контрасте". Представьте себе:
      Под купол поднимаются 10 мешков с дерьмом, выходят 10 снайперов. Раздается
      барабанная дробь... Снайперы стреляют по веревкам, на которых висят мешки,
      и они падают. И тут выхожу я в белом фраке с блестками...
      - Ну и что же здесь интересного?
      - Как - что! Все в дерьме, а я - в белом фраке с блестками!

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      Рейтинг: +1966

      Vitaga 3 сентября, 13:19

      во во - самое то место для него. сразу надо было туда ехать

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