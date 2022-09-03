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Аленичев: «Кокорин подпортил имидж российского футбола»

3 сентября 2022, 12:00
3

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о развитии карьеры Александра Кокорина.

  • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • В Италии он провел 11 матчей без голевых действий.
  • На этой неделе форварда арендовал кипрский «Арис». Он сделал ассист в дебютной игре.

– Может быть, сейчас он перезагрузит карьеру. Как говорится, начнет заново свою карьеру, хотя он уже немолодой. Саша при его таланте еще может поиграть в футбол.

– Сможет ли он стать лучшим бомбардиром в чемпионате Кипра?

– Я не знаю, в каком состоянии находится Саша, тем более, что он долго не играл. Кондиции у него не оптимальные, но он талантливый игрок.

Если он будет ответственно относится к своим профессиональным обязанностям, то почему бы и нет?

– Считаете ли вы, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» – это антиреклама российского футбола?

– Конечно. Таким образом, когда футболисты так играют, если можно сказать «играют», сказывается на нашем имидже.

Учитывая ситуацию с Кокориным, имидж он нам немного подпортил.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Арис Кокорин Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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Vitaga
1662200345
во во - самое то место для него. сразу надо было туда ехать
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gor77
1662204658
Это "имидж" и Кокорина.))))))) Приходит мужик к директору цирка: - У меня есть очень хороший номер - "Триумф на контрасте". Представьте себе: Под купол поднимаются 10 мешков с дерьмом, выходят 10 снайперов. Раздается барабанная дробь... Снайперы стреляют по веревкам, на которых висят мешки, и они падают. И тут выхожу я в белом фраке с блестками... - Ну и что же здесь интересного? - Как - что! Все в дерьме, а я - в белом фраке с блестками!
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Plyash
1662233981
"Только не бросайте меня в терновый куст." Читай,в Арес,там же играть надо...
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