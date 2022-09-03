Аленичев: «Кокорин подпортил имидж российского футбола»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о развитии карьеры Александра Кокорина.

Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

В Италии он провел 11 матчей без голевых действий.

На этой неделе форварда арендовал кипрский «Арис». Он сделал ассист в дебютной игре.

– Может быть, сейчас он перезагрузит карьеру. Как говорится, начнет заново свою карьеру, хотя он уже немолодой. Саша при его таланте еще может поиграть в футбол.

– Сможет ли он стать лучшим бомбардиром в чемпионате Кипра?

– Я не знаю, в каком состоянии находится Саша, тем более, что он долго не играл. Кондиции у него не оптимальные, но он талантливый игрок.

Если он будет ответственно относится к своим профессиональным обязанностям, то почему бы и нет?

– Считаете ли вы, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» – это антиреклама российского футбола?

– Конечно. Таким образом, когда футболисты так играют, если можно сказать «играют», сказывается на нашем имидже.

Учитывая ситуацию с Кокориным, имидж он нам немного подпортил.