Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чудо, что такой игрок к нам приехал». Аналитик «Сочи» – о выкупе воспитанника «ПСЖ» Сиссако

«Чудо, что такой игрок к нам приехал». Аналитик «Сочи» – о выкупе воспитанника «ПСЖ» Сиссако

3 сентября 2022, 09:18

Руководитель аналитического департамента «Сочи» Александр Веряскин прокомментировал подписание центрального защитника Муссы Сиссако.

«По каким критериям мы отбирали центрального защитника. Первое – скоростные данные. Малиец быстрый, легкий, достаточно сухой, но при этом жесткий в единоборствах.

Сиссако техничный, отлично работает с мячом, что указывает на его высокую техническую подготовку и отсылает нас к его футбольному воспитанию. Он из академии «ПСЖ», у него высокий уровень футбольного интеллекта.

При этом он психологически уравновешенный защитник из того, что мы видели, у него не было каких-то срывов и футбольных психозов, он хладнокровен. Если посмотреть, на вышеописанное, понятно, кого мы заменили этой покупкой.

Плюсом к тому, у него идеальный футбольный возраст, к тому же он игрок сборной. Он идеален для развития и последующей продажи (мы были бы глупцами, если бы не думали об этом).

Конечно, нам бы хотелось в идеале левоногого ЦЗ, но Сиссако играет одинаково обеими ногами, со временем сможет адаптироваться к игре на этой позиции.

Еще один обязательный критерий – способность адаптироваться. Он в Европе давно, это тоже сыграло важную роль в осуществлении перехода.

Честно? Чудо, что такой игрок вообще к нам приехал. Ну и мастерство навыков нашего спортивного директора.

С нападающим пока такого чуда не произошло, много отказов, но еще есть неделя. Поживем-увидим», – написал Веряскин в своем телеграм-канале.

  • 21-летний Сиссако был в системе «ПСЖ» с 2012 по 2020 год.
  • «Сочи» выкупил его у «Стандарда» за 300 тысяч евро.
  • Новичок заключил с клубом РПЛ контракт на 3 сезона.

Еще по теме:
Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву 5
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги 6
Источник: телеграм-канал Александра Веряскина
Россия. Премьер-лига Сочи Сиссако Мусса
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
1
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
Все новости
Все новости
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
Вчера, 15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
Вчера, 15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
Вчера, 14:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+