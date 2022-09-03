Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Чудо, что такой игрок к нам приехал». Аналитик «Сочи» – о выкупе воспитанника «ПСЖ» Сиссако

    Руководитель аналитического департамента «Сочи» Александр Веряскин прокомментировал подписание центрального защитника Муссы Сиссако.

    «По каким критериям мы отбирали центрального защитника. Первое – скоростные данные. Малиец быстрый, легкий, достаточно сухой, но при этом жесткий в единоборствах.

    Сиссако техничный, отлично работает с мячом, что указывает на его высокую техническую подготовку и отсылает нас к его футбольному воспитанию. Он из академии «ПСЖ», у него высокий уровень футбольного интеллекта.

    При этом он психологически уравновешенный защитник из того, что мы видели, у него не было каких-то срывов и футбольных психозов, он хладнокровен. Если посмотреть, на вышеописанное, понятно, кого мы заменили этой покупкой.

    Плюсом к тому, у него идеальный футбольный возраст, к тому же он игрок сборной. Он идеален для развития и последующей продажи (мы были бы глупцами, если бы не думали об этом).

    Конечно, нам бы хотелось в идеале левоногого ЦЗ, но Сиссако играет одинаково обеими ногами, со временем сможет адаптироваться к игре на этой позиции.

    Еще один обязательный критерий – способность адаптироваться. Он в Европе давно, это тоже сыграло важную роль в осуществлении перехода.

    Честно? Чудо, что такой игрок вообще к нам приехал. Ну и мастерство навыков нашего спортивного директора.

    С нападающим пока такого чуда не произошло, много отказов, но еще есть неделя. Поживем-увидим», – написал Веряскин в своем телеграм-канале.

    • 21-летний Сиссако был в системе «ПСЖ» с 2012 по 2020 год.
    • «Сочи» выкупил его у «Стандарда» за 300 тысяч евро.
    • Новичок заключил с клубом РПЛ контракт на 3 сезона.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» – «Зенит» 3
    Мелкадзе назвал задачу «Сочи» на сезон
    «Ну вот как?». Генич возмутился, что на матче «Краснодар» – «Сочи» на VAR были только девушки 4
    Источник: телеграм-канал Александра Веряскина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2022 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11