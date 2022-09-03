«Чудо, что такой игрок к нам приехал». Аналитик «Сочи» – о выкупе воспитанника «ПСЖ» Сиссако

Руководитель аналитического департамента «Сочи» Александр Веряскин прокомментировал подписание центрального защитника Муссы Сиссако.

«По каким критериям мы отбирали центрального защитника. Первое – скоростные данные. Малиец быстрый, легкий, достаточно сухой, но при этом жесткий в единоборствах.

Сиссако техничный, отлично работает с мячом, что указывает на его высокую техническую подготовку и отсылает нас к его футбольному воспитанию. Он из академии «ПСЖ», у него высокий уровень футбольного интеллекта.

При этом он психологически уравновешенный защитник из того, что мы видели, у него не было каких-то срывов и футбольных психозов, он хладнокровен. Если посмотреть, на вышеописанное, понятно, кого мы заменили этой покупкой.

Плюсом к тому, у него идеальный футбольный возраст, к тому же он игрок сборной. Он идеален для развития и последующей продажи (мы были бы глупцами, если бы не думали об этом).

Конечно, нам бы хотелось в идеале левоногого ЦЗ, но Сиссако играет одинаково обеими ногами, со временем сможет адаптироваться к игре на этой позиции.

Еще один обязательный критерий – способность адаптироваться. Он в Европе давно, это тоже сыграло важную роль в осуществлении перехода.

Честно? Чудо, что такой игрок вообще к нам приехал. Ну и мастерство навыков нашего спортивного директора.

С нападающим пока такого чуда не произошло, много отказов, но еще есть неделя. Поживем-увидим», – написал Веряскин в своем телеграм-канале.