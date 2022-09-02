Генич рассказал, почему Сперцян играет за Армению, а не за Россию

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил выступать за сборную Армении.

«Краснодар» писал чуть ли не ультимативное письмо в РФС, чтобы обратили внимание на Сперцяна. «Краснодар» очень хотел, чтобы игрок выступал за Россию. Писали в РФС, чтобы Эдуарда вызвали в молодежную сборную. Ее тренером был Михаил Галактионов. Они посмотрели Сперцяна и сказали, что он не тянет, что слабее конкурентов.

В итоге Сперцян решил играть за Армению. Все ошибаются», – сказал Генич.