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    Генич рассказал, почему Сперцян играет за Армению, а не за Россию

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил выступать за сборную Армении.

    «Краснодар» писал чуть ли не ультимативное письмо в РФС, чтобы обратили внимание на Сперцяна. «Краснодар» очень хотел, чтобы игрок выступал за Россию. Писали в РФС, чтобы Эдуарда вызвали в молодежную сборную. Ее тренером был Михаил Галактионов. Они посмотрели Сперцяна и сказали, что он не тянет, что слабее конкурентов.

    В итоге Сперцян решил играть за Армению. Все ошибаются», – сказал Генич.

    • Сперцян – уроженец Краснодара, воспитанник «Краснодара».
    • 22-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
    • Сперцян провел за Армению 12 матчей, забил 2 гола.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    02.09.2022 23:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +673

      rac531 3 сентября 2022, 10:41

      Говневич тут как тут)
      Эдак он скоро Губошлепа-Бузова скоро переплюнет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      aldo conte 3 сентября 2022, 08:02

      У парня будет международная игровая практика. Правильный выбор. Неизвестно, когда с России снимут санкции, а век футболиста короток.

      3
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 3 сентября 2022, 00:27

      Армения играет международные матчи, Россия - нет. Выбор очевиден(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Fju-2 3 сентября 2022, 02:14

      мне кажется он раньше выбрал сборную, не?

      4
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      ...
      Рейтинг: +446

      aldo conte > Алексей З 4 сентября 2022, 08:45

      Не стреляете в пианиста, он играет, как умеет. Лучше так, чем никак. Кто знает, когда с России снимут санкции и попадет ли он в сборную. Вы сами то в футбол, когда-нибудь играли, или только со стороны смотрели. По мне так лучше играть, чем смотреть, как это делают другие.

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