Кавазашвили: «Меня никто не пригласил на ретроматч «Спартак» – «Зенит». Обиделся ли? На больных людей не обижаюсь»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сообщил, что не был приглашен на ретроматч москвичей против «Зенита» (2:1).

«Не пригласили ли меня на матч в качестве гостя? Меня никто не приглашал на матч, никто! Обиделся ли я? Я на больных людей не обижаюсь. Но в целом молодцы, что выиграли и взяли реванш, это очень приятно. Если будет третья решающая игра, будет очень хорошо, потому что такие матчи помогают напомнить зрителю про ветеранов, что они и живы и здоровы, будет здорово.

Стоит ли создать турнир среди ветеранов? Можно просто играть по два матча. То же самое можно сделать между ветеранами «Локомотива» и ЦСКА, это нормально и не надоедает. А когда начинается турнир, подсчeты, через три дня опять матч, ветераны не выдержат. Возраст играет большую роль. Если они подряд сыграют несколько матчей, это может повлиять на здоровье», – сказал Кавазашвили.