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    Кавазашвили: «Меня никто не пригласил на ретроматч «Спартак» – «Зенит». Обиделся ли? На больных людей не обижаюсь»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сообщил, что не был приглашен на ретроматч москвичей против «Зенита» (2:1).

    «Не пригласили ли меня на матч в качестве гостя? Меня никто не приглашал на матч, никто! Обиделся ли я? Я на больных людей не обижаюсь. Но в целом молодцы, что выиграли и взяли реванш, это очень приятно. Если будет третья решающая игра, будет очень хорошо, потому что такие матчи помогают напомнить зрителю про ветеранов, что они и живы и здоровы, будет здорово.

    Стоит ли создать турнир среди ветеранов? Можно просто играть по два матча. То же самое можно сделать между ветеранами «Локомотива» и ЦСКА, это нормально и не надоедает. А когда начинается турнир, подсчeты, через три дня опять матч, ветераны не выдержат. Возраст играет большую роль. Если они подряд сыграют несколько матчей, это может повлиять на здоровье», – сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
    • Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
    • 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    02.09.2022 22:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 3 сентября 2022, 10:55

      мог бы и сам прийти

      0
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      Рейтинг: +100741

      zigbert 3 сентября 2022, 09:00

      Обида в его словах все таки присутствует. Можно конечно было его пригласить не смотря на его язвительные выступления в адрес Спартака, тем более стадион был заполнен не полностью да и другие ветераны команды заслужили это.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 сентября 2022, 07:47

      А Черчесова тоже не пригласили или он сэкономил на поездке?

      0
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      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик 2 сентября 2022, 22:37

      Вижу что Анзор всё таки обиделся.....и кто больной? спартачи его или Зенит?)

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Красногвардейчик 3 сентября 2022, 00:44

      По мнению Кавазашвили больные - это в первую очередь Титов, Тихонов и Аленичев, которые по сути являются костяком команды ветеранов Спартака и приглашают игроков к себе. И во вторую руководство Спартака, которое могло бы уважить и предоставить билет.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Сергей Каспийский 3 сентября 2022, 01:37

      Могли бы и пригласить, не взирая на его нынешние выпады ( возможно, старческое брюзжание ), всё же не последний человек в истории Спартака и надо проявлять снисходительность к возрасту !!!

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Сергей Каспийский 3 сентября 2022, 02:09

      Не вижу проблем ВСЕХ живых пригласить на подобный матч - думаю было бы очень хорошо !!! и в качестве уважения, памяти и для молодежи !!!

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