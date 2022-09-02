«В российским футболе есть только один «Царь». Мостовой – о презентации Кокорина в «Арисе»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на презентацию нападающего Александра Кокорина в «Арисе».

Кипрский клуб назвал 31-летнего россиянина «царем».

«Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один «Царь». Ну серьeзно, сейчас кого только «Царeм» не называют.

Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришeл. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», — сказал Моcтовой.