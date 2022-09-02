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    «В российским футболе есть только один «Царь». Мостовой – о презентации Кокорина в «Арисе»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на презентацию нападающего Александра Кокорина в «Арисе».

    Кипрский клуб назвал 31-летнего россиянина «царем».

    «Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один «Царь». Ну серьeзно, сейчас кого только «Царeм» не называют.

    Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришeл. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», — сказал Моcтовой.

    • Мостовой получил прозвище «Царь», выступая в Испании.
    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».

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    Источник: Metaratings

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    02.09.2022 11:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 13:00

      На Матч ТВ один царь, его фамилия на букву М.

      0
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      Рейтинг: +310

      crf575757 2 сентября 2022, 12:26

      МОСТОВОЙ просто лузер лохматый. Какой там "царь", просто смешно!!! Гадкий,злой, завистливый. Да того КАРПИНУ завидует,что ночами не спит,убогий!!

      1
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 2 сентября 2022, 11:28

      Кокорин не царь, а Великий Нехочуха.

      2
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      Рейтинг: +135

      Chicha 2 сентября 2022, 11:11

      В России даже царица есть - Зюба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +310

      crf575757 > Chicha 2 сентября 2022, 12:28

      БРАВО! в самую точку! МОСТОВОЙ должен жениться на ДЗЮБЕ!!! Отказы болельщики не принимают! Красивая будет пара!

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