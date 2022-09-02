«Пьянка мне не грозит». Кавазашвили считает, что чемпионство «Спартака» невозможно

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что московский клуб не станет чемпионом России в этом сезоне.

«Я готов выпить шампанское, если «Спартак» станет чемпионом: бутылку не осилю, но два бокала выпью. Но, правда, «Спартак» все равно не выиграет РПЛ. Это настолько невозможно, что такая пьянка мне не грозит. Я шампанское и так могу выпить — без «Спартака» как-то справлюсь.

Конечно, возможно, что команда Абаскаля зацепится за тройку. Но на том подъеме, на котором играют красно-белые сейчас, долго продержаться просто невозможно.

Когда у тебя в команде очень техничные ребята — это одно, а когда пытаешься продержаться на каком-то духе — ничего не получится. Когда в следующий раз они станут чемпионами — большой вопрос, нужно дождаться, кто будет сидеть в руководстве», — заявил Кавазашвили.