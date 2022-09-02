«Пьянка мне не грозит». Кавазашвили считает, что чемпионство «Спартака» невозможно

Не знаю, пацаны в каждом сезоне играют на подъёме и кураже, им кайфово в целом.
Но именно сейчас всё выглядит так, словно команда несётся вперёд на эмоциях, пока есть силы. Хотя видно, что даже в неудачных отрезках и матчах команда просто стабильно выполняет всё, чему учили на сборах. Это видно даже по кубковому составу в игре с Крыльями, когда оказалось, что и резерв готов к идентичной игре.
Другое дело, что чемпионами не дадут стать. Просто будет точно так же, как в сезоне 20-21, когда тормозили с первого же тура и продолжали буквально до тридцатого.
Там и так-то Зенит буквально в семи очках был, потерял-то Спартак примерно 16, если не больше. Думаю, этот сезон исключением не станет. Начнут прямо на выходных. Кукуян отсудит точно так же,
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что московский клуб не станет чемпионом России в этом сезоне.
«Я готов выпить шампанское, если «Спартак» станет чемпионом: бутылку не осилю, но два бокала выпью. Но, правда, «Спартак» все равно не выиграет РПЛ. Это настолько невозможно, что такая пьянка мне не грозит. Я шампанское и так могу выпить — без «Спартака» как-то справлюсь.
Конечно, возможно, что команда Абаскаля зацепится за тройку. Но на том подъеме, на котором играют красно-белые сейчас, долго продержаться просто невозможно.
Когда у тебя в команде очень техничные ребята — это одно, а когда пытаешься продержаться на каком-то духе — ничего не получится. Когда в следующий раз они станут чемпионами — большой вопрос, нужно дождаться, кто будет сидеть в руководстве», — заявил Кавазашвили.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 1 очко.