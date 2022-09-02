Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Пьянка мне не грозит». Кавазашвили считает, что чемпионство «Спартака» невозможно

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что московский клуб не станет чемпионом России в этом сезоне.

    «Я готов выпить шампанское, если «Спартак» станет чемпионом: бутылку не осилю, но два бокала выпью. Но, правда, «Спартак» все равно не выиграет РПЛ. Это настолько невозможно, что такая пьянка мне не грозит. Я шампанское и так могу выпить — без «Спартака» как-то справлюсь.

    Конечно, возможно, что команда Абаскаля зацепится за тройку. Но на том подъеме, на котором играют красно-белые сейчас, долго продержаться просто невозможно.

    Когда у тебя в команде очень техничные ребята — это одно, а когда пытаешься продержаться на каком-то духе — ничего не получится. Когда в следующий раз они станут чемпионами — большой вопрос, нужно дождаться, кто будет сидеть в руководстве», — заявил Кавазашвили.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 1 очко.

    Новости по теме
    Охрана выгнала Промеса с площадки после матча Единой лиги ВТБ
    Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка 47
    Чернов назвал причину, почему не приглашал Пиняева в «Спартак» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2022 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +479

      Фитоняшич 2 сентября 2022, 10:23

      Не знаю, пацаны в каждом сезоне играют на подъёме и кураже, им кайфово в целом.
      Но именно сейчас всё выглядит так, словно команда несётся вперёд на эмоциях, пока есть силы. Хотя видно, что даже в неудачных отрезках и матчах команда просто стабильно выполняет всё, чему учили на сборах. Это видно даже по кубковому составу в игре с Крыльями, когда оказалось, что и резерв готов к идентичной игре.
      Другое дело, что чемпионами не дадут стать. Просто будет точно так же, как в сезоне 20-21, когда тормозили с первого же тура и продолжали буквально до тридцатого.
      Там и так-то Зенит буквально в семи очках был, потерял-то Спартак примерно 16, если не больше. Думаю, этот сезон исключением не станет. Начнут прямо на выходных. Кукуян отсудит точно так же,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 2 сентября 2022, 10:10

      «Пьянка мне не грозит»
      Тебе также не грозит быть ветераном, который пользуется уважением болельщиков Спартака.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      SLADE2019 2 сентября 2022, 10:08

      Пьянка с подобным поводом, нам всем - болельщикам Спартака в этом сезоне не грозит. А матч с Зенитом в очередной раз покажет, чего стоит оборона команды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +479

      Фитоняшич > SLADE2019 2 сентября 2022, 10:28

      С нормальным судейством будем смотреть , чья атака окажется лучше. Про оборону команды забудут, если Семак не поймает желание постоять на своей половине поля.
      Ну если уж Кукуяна назначили, то сразу соломку подстелили немытые.
      А то больно в лохмотьях валяться на полу, наверное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +314

      dragoff 2 сентября 2022, 10:04

      Судя по сумбурной логике, Анзор уже под тремя бокалами....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11