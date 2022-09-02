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  • «Пьянка мне не грозит». Кавазашвили считает, что чемпионство «Спартака» невозможно

«Пьянка мне не грозит». Кавазашвили считает, что чемпионство «Спартака» невозможно

2 сентября 2022, 09:57
4

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что московский клуб не станет чемпионом России в этом сезоне.

«Я готов выпить шампанское, если «Спартак» станет чемпионом: бутылку не осилю, но два бокала выпью. Но, правда, «Спартак» все равно не выиграет РПЛ. Это настолько невозможно, что такая пьянка мне не грозит. Я шампанское и так могу выпить — без «Спартака» как-то справлюсь.

Конечно, возможно, что команда Абаскаля зацепится за тройку. Но на том подъеме, на котором играют красно-белые сейчас, долго продержаться просто невозможно.

Когда у тебя в команде очень техничные ребята — это одно, а когда пытаешься продержаться на каком-то духе — ничего не получится. Когда в следующий раз они станут чемпионами — большой вопрос, нужно дождаться, кто будет сидеть в руководстве», — заявил Кавазашвили.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 1 очко.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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SLADE2019
1662102523
Пьянка с подобным поводом, нам всем - болельщикам Спартака в этом сезоне не грозит. А матч с Зенитом в очередной раз покажет, чего стоит оборона команды.
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NewLife
1662102644
«Пьянка мне не грозит» Тебе также не грозит быть ветераном, который пользуется уважением болельщиков Спартака.
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Фитоняшич
1662103399
Не знаю, пацаны в каждом сезоне играют на подъёме и кураже, им кайфово в целом. Но именно сейчас всё выглядит так, словно команда несётся вперёд на эмоциях, пока есть силы. Хотя видно, что даже в неудачных отрезках и матчах команда просто стабильно выполняет всё, чему учили на сборах. Это видно даже по кубковому составу в игре с Крыльями, когда оказалось, что и резерв готов к идентичной игре. Другое дело, что чемпионами не дадут стать. Просто будет точно так же, как в сезоне 20-21, когда тормозили с первого же тура и продолжали буквально до тридцатого. Там и так-то Зенит буквально в семи очках был, потерял-то Спартак примерно 16, если не больше. Думаю, этот сезон исключением не станет. Начнут прямо на выходных. Кукуян отсудит точно так же,
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