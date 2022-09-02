Навас не нашел новую команду. Он останется в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас подтвердил, что не покинет парижский клуб.

«Летом было много неопределенности. Хочу поблагодарить все клубы, проявлявшие ко мне интерес. Я горд быть настолько востребованным.

Но сейчас пришло время усердно работать на благо «ПСЖ». Я буду помогать команде и ежедневно выкладываться изо всех сил.

Спасибо за добрые пожелания, продолжаем бороться рука об руку с Богом!» – написал 35-летний костариканец в соцсетях.