Навас не нашел новую команду. Он останется в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас подтвердил, что не покинет парижский клуб.
«Летом было много неопределенности. Хочу поблагодарить все клубы, проявлявшие ко мне интерес. Я горд быть настолько востребованным.
Но сейчас пришло время усердно работать на благо «ПСЖ». Я буду помогать команде и ежедневно выкладываться изо всех сил.
Спасибо за добрые пожелания, продолжаем бороться рука об руку с Богом!» – написал 35-летний костариканец в соцсетях.
- Наваса хотел подписать «Наполи».
- Голкипер не провел ни одного матча в новом сезоне.
- Его контракт с «ПСЖ» действует до 2024 года.
Источник: «Бомбардир»