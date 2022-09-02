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    Навас не нашел новую команду. Он останется в «ПСЖ»

    Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас подтвердил, что не покинет парижский клуб.

    «Летом было много неопределенности. Хочу поблагодарить все клубы, проявлявшие ко мне интерес. Я горд быть настолько востребованным.

    Но сейчас пришло время усердно работать на благо «ПСЖ». Я буду помогать команде и ежедневно выкладываться изо всех сил.

    Спасибо за добрые пожелания, продолжаем бороться рука об руку с Богом!» – написал 35-летний костариканец в соцсетях.

    • Наваса хотел подписать «Наполи».
    • Голкипер не провел ни одного матча в новом сезоне.
    • Его контракт с «ПСЖ» действует до 2024 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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