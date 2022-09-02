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    Шомуродов остался в «Роме»

    «Рома» отклонила все предложения по нападающему Эльдору Шомуродову.

    Агент футболиста Кахор Муминов подтвердил, что его клиент остается в римском клубе.

    «Рома» отказалась рассматривать предложения, которые приносили мы и которые напрямую поступали в клуб. Запросы были в июне, июле и даже в последние дни трансферного окна.

    Нам казалось, что Шомуродову лучше уйти в аренду, чтобы иметь больше игровой практики. Но «Рома» настаивала на том, что Эльдор остается частью спортивного проекта, несмотря на различные сообщения в прессе.

    Мы пытаемся увидеть в этом позитив», – сказал агент.

    • Прошлым летом «Рома» купила Шомуродова за 18 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне форвард забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
    • С 2017 по 2020 год он выступал в РПЛ за «Ростов».

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    Источник: Championat.Asia

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