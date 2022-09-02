Шомуродов остался в «Роме»

«Рома» отклонила все предложения по нападающему Эльдору Шомуродову.

Агент футболиста Кахор Муминов подтвердил, что его клиент остается в римском клубе.

«Рома» отказалась рассматривать предложения, которые приносили мы и которые напрямую поступали в клуб. Запросы были в июне, июле и даже в последние дни трансферного окна.

Нам казалось, что Шомуродову лучше уйти в аренду, чтобы иметь больше игровой практики. Но «Рома» настаивала на том, что Эльдор остается частью спортивного проекта, несмотря на различные сообщения в прессе.

Мы пытаемся увидеть в этом позитив», – сказал агент.