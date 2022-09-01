«Саутгемптон» арендовал полузащитника «Арсенала»

Фланговый хавбек «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс официально перешел в «Саутгемптон».
Это аренда до конца сезона-2022/23. О наличии в договоре опции выкупа не сообщается.
- 25-летний Мэйтленд-Найлс – воспитанник «Арсенала».
- За основную команду он провел 132 матча, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.
- Англичанина отдавали в аренду «Ипсвичу», «Вест Бромвичу» и «Роме».
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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Источник: сайт «Саутгемптона»