«Саутгемптон» арендовал полузащитника «Арсенала»

Фланговый хавбек «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс официально перешел в «Саутгемптон».

Это аренда до конца сезона-2022/23. О наличии в договоре опции выкупа не сообщается.

25-летний Мэйтленд-Найлс – воспитанник «Арсенала».

За основную команду он провел 132 матча, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

Англичанина отдавали в аренду «Ипсвичу», «Вест Бромвичу» и «Роме».

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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