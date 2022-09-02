Стал известен клуб, потративший больше всех на трансферы летом (279 миллионов)

В топовых лигах Европы завершилось летнее трансферное окно.

Больше всех на трансферы этим летом потратил «Челси». Лондонский клуб купил новых игроков на 279 миллионов евро.

«Челси» подписал таких футболистов, как Уэсли Фофана (81 млн), Марк Кукурелья (63 млн), Рахим Стерлинг (56 млн), Калиду Кулибали (38 млн) и Пьер-Эмерик Обамеянг (12 млн).

Рекордные затраты: