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    Тренер «Ариса» рассказал, когда Кокорин может дебютировать за кипрский клуб

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина.

    – Понятно, что последний полноценный матч, который сыграл Александр, был товарищеским на сборах. И то он провел на поле не все 90 минут. Сейчас ему понадобится нагрузка, которую он будет получать в матчах и тренировках. Но он горит желанием, готов все доказать в первую очередь себе самому.

    Я очень рад этому приобретению, потому что качество в завершении атаки у него присутствует. Тем более у него сейчас идеальный возраст, чтобы вернуться на прежний уровень. Мы хотим ему в этом помочь.

    – Наверняка он проходил медосмотр. Вас не беспокоит его травматизм?

    – Проходил, конечно, мы же не будем покупать кота в мешке. Он готов играть, поэтому никаких преград нет.

    – Сколько минут он готов играть уже сейчас?

    – Он вчера только пролетел, прошел медобследование и провел индивидуальную тренировку. Сегодня предыгровая, поэтому тоже больших нагрузок не будет. Завтра у нас матч. Посмотрим.

    – Получается, завтра он пока не готов играть?

    Он будет в заявке, но понятно, что выйдет на поле не с первых минут. Возможно, какое-то количество времени получит.

    – Говорят, в «Арисе» Кокорин будет зарабатывать меньше, чем в «Фиорентине».

    – Не могу ничего ответить. Президент занимался этим переходом. Но мне это и не интересно. Для меня важнее, какой он человек и футболист, как он ведет себя на поле и чем может помочь команде.

    • Кипрский клуб арендовал 31-летнего россиянина.
    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16964

      Cleaner 32 минуты назад

      Фиорентина за то, чтобы больше не видеть Кокошу на своем стадионе, отдала его в аренду с полной оплатой его зарплаты. Отмучались Фиалки...)))

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