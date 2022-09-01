Черевченко заявил о готовности вернуться в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что хотел бы вернуться в московский клуб.

«Хотел бы вернуться в «Локомотив», если будет возможность? Конечно, это даже не обсуждается. Это мой родной клуб. Но не знаю, будет ли уже такая возможность.

Обидно ли за положение команды? Не могу об этом рассуждать как болельщик или человек со стороны, потому что я тренер. Просто скажу, что переживаю по этому поводу, переживаю за команду», — сказал Черевченко.