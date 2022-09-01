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    FA не блокировала трансфер Захаряна. «Челси» закроет сделку сегодня («СЭ»)

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему может перейти в «Челси».

    По информации «СЭ», со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) нет никаких блокировок возможного трансфера россиянина.

    Сегодня состоится решающий раунд переговоров между «Динамо» и «Челси». Лондонский клуб не потерял интерес к Захаряну и намерен закрыть сделку сегодня.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: «Спорт-Эспресс»

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