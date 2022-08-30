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    Белоус – о Терюшкове: «Не мешало бы навести порядок в «Химках», прежде чем говорить о глобальных вещах»

    Экс-глава «Ростова» Юрий Белоус высказался о ситуации в «Химках».

    «Химки» — клуб из параллельной реальности, где никому неясно, кто и как принимает решения. Кто производит снятие или назначение того или иного тренера. Если честно, мне сложно что-то комментировать по этому поводу.

    В руководстве же есть Роман Терюшков, который все время что-то комментирует. Он уже пошел дальше «Химок» и начинает говорить о глобальных вещах нашего футбола. Для начала ему не мешало бы навести порядок в клубе.

    Нужно ли возвращаться Юрану в «Химки»? Сложно сказать. Думаю, что Юран всем и все доказал, но нужно ли ему возвращаться знает только он. Лучше задайте этот вопрос Сергею Николаевичу. На мой взгляд он хорошо проявил себя там», — сказал Белоус.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4505

      Enter2006 34 минуты назад

      Везде где есть ЕдРо - всё превращается в хоффно!

      1
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      Рейтинг: +615

      чаппай 1 час назад

      Слишком интеллигентно. Едрисня этого не понимает, воспринимает за слабость.

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