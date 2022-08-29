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    В «Торино» уточнили сроки восстановления Миранчука

    Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал, когда вернется в строй полузащитник Алексей Миранчук.

    По словам функционера, возвращение 26-летнего россиянина на поле ожидается в начале октября.

    «Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», – сказал Ваньяти.

    • «Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • 13 августа хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
    • В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.
    • 2 октября туринцы встретятся с «Наполи» в 8-м туре Серии А.

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    Источник: Sport24

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