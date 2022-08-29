В «Торино» уточнили сроки восстановления Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал, когда вернется в строй полузащитник Алексей Миранчук.

По словам функционера, возвращение 26-летнего россиянина на поле ожидается в начале октября.

«Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», – сказал Ваньяти.