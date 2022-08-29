В «Торино» уточнили сроки восстановления Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал, когда вернется в строй полузащитник Алексей Миранчук.
По словам функционера, возвращение 26-летнего россиянина на поле ожидается в начале октября.
«Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», – сказал Ваньяти.
- «Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
- 13 августа хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
- В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.
- 2 октября туринцы встретятся с «Наполи» в 8-м туре Серии А.
Источник: Sport24