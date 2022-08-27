«Он показал огромное желание играть за клуб». В «Спартаке» объяснили, зачем подписали Бальде

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда Бальде Кейта.

«Он начнет играть, когда будет к этому готов, когда вольется в коллектив, адаптируется и решит все бюрократические моменты. Это решение по трансферу было согласовано, мы вместе решили. Оно исходит из того, что надо заменить травмированного Виктора Мозеса, оно позволит комплектовать состав исходя из схемы 4–3–3.

Он универсальный игрок, может играть на разных позициях. Обратил бы внимание, что Бальде продемонстрировал огромное желание быть здесь, играть за «Спартак», – сказал Абаскаль.