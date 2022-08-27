Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Он показал огромное желание играть за клуб». В «Спартаке» объяснили, зачем подписали Бальде

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда Бальде Кейта.

    «Он начнет играть, когда будет к этому готов, когда вольется в коллектив, адаптируется и решит все бюрократические моменты. Это решение по трансферу было согласовано, мы вместе решили. Оно исходит из того, что надо заменить травмированного Виктора Мозеса, оно позволит комплектовать состав исходя из схемы 4–3–3.

    Он универсальный игрок, может играть на разных позициях. Обратил бы внимание, что Бальде продемонстрировал огромное желание быть здесь, играть за «Спартак», – сказал Абаскаль.

    Новости по теме
    Агент: «У Бальде не должно быть проблем с адаптацией, ему нравится Москва»
    Соболев: «Конкуренция с Бальде? Я за него еще в FIFA играл» 4
    В «Спартаке» рассказали, что делает Бальде в день матча с «Факелом»
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:06
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15063

      Fusballer 10 минут назад

      Удачи ему. Будем посмотреть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11