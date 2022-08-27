РПЛ. «Спартак» разгромил «Факел» в первом матче без Федуна и вышел в лидеры

«Спартак» в седьмом туре РПЛ победил на выезде «Факел». Москвичи после первого тайма уступали в счете.

Спартаковцы вышли на первое место. У воронежцев побед нет, команда идет в зоне переходных матчей.

Это был первый за 18 лет матч «Спартака» без Леонида Федуна в клубе.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Дашаев, 23; 1:1 – Зобнин, 51; 1:2 – Денисов, 57; 1:3 – Промес, 90+4; 1:4 – Рыбус, 90+7.

«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов (Мастерной, 73), Божин, Черов (Магаль, 65), Акбашев (Гонгадзе, 73), Шляков, Дмитриев (Шаваев, 73), Мендель (Квеквескири, 30), Аппаев, Максимов.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич (Пруцев, 80), Умяров (Чернов, 46), Мартинс (Рассказов, 89), Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 46 (Рыбус, 67)), Промес, Соболев.

Предупреждения: Акбашев, 3; Максимов, 33; Дмитриев, 37 – Зобнин, 50; Максименко, 87.

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