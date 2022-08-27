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    РПЛ. «Спартак» разгромил «Факел» в первом матче без Федуна и вышел в лидеры

    «Спартак» в седьмом туре РПЛ победил на выезде «Факел». Москвичи после первого тайма уступали в счете.

    Спартаковцы вышли на первое место. У воронежцев побед нет, команда идет в зоне переходных матчей.

    Это был первый за 18 лет матч «Спартака» без Леонида Федуна в клубе.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дашаев, 23; 1:1 – Зобнин, 51; 1:2 – Денисов, 57; 1:3 – Промес, 90+4; 1:4 – Рыбус, 90+7.

    «Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов (Мастерной, 73), Божин, Черов (Магаль, 65), Акбашев (Гонгадзе, 73), Шляков, Дмитриев (Шаваев, 73), Мендель (Квеквескири, 30), Аппаев, Максимов.

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич (Пруцев, 80), Умяров (Чернов, 46), Мартинс (Рассказов, 89), Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 46 (Рыбус, 67)), Промес, Соболев.

    Предупреждения: Акбашев, 3; Максимов, 33; Дмитриев, 37 – Зобнин, 50; Максименко, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:29
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    Комментарии105
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      Рейтинг: +5554

      afw13 17 минут назад

      всех красно-белых с волевой победой!

      5
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      Рейтинг: +889

      Сделаны из Дерева 21 минуту назад

      С победой КБ!!! На классе)
      Следующие блекло голубые на очереди.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1259

      хав_бек 22 минуты назад

      Всех КБ с победой!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +610

      Zenit40k 23 минуты назад

      Жду матча Зенит спартак,и спартак ЦСКА
      Там то все и будет видно )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      seth343 28 минут назад

      С колокольчиком какая-то беда.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +889

      Сделаны из Дерева > seth343 20 минут назад

      Уже давно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23231

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Баба с возу - кобыле легче. )

      1
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      Рейтинг: +1076

      Alex Flash 38 минут назад

      Новая команда болел- ГЫГЫТ

      2
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      Рейтинг: +610

      Zenit40k 39 минут назад

      Обыграли великий факел,Спартак чемпион ,гыгы
      Пока не встретится с кем то посильнее )

      0
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      Рейтинг: +60

      Фитоняшич > Zenit40k 27 минут назад

      Думаю, этот Факел не просто так Динамо забил трёшку, и сегодня они это дно раскатали бы.

      0
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      Рейтинг: +1050

      ВасяК > Zenit40k 12 минут назад

      Вот честно, мне другие команды пофиг,но всякие не далёкие лезут к нам!!!Вот зачем???

      0
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      Рейтинг: +7393

      Томик 39 минут назад

      С победой! Корявенькая, но 1-4. Шёл Саша в раздевалку и думал небось "Зобнин попал, Денисов забил, даже Рыбусь вышел и забил... А я? Что происходит в этом мире?" Надеюсь помойным драным котам положит. И не один.

      7
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      Рейтинг: +5277

      ySS 51 минуту назад

      Литвинов был хорош, но лучшим назвал бы Зобнина. Своевременный гол и много пользы приносил почти весь матч.
      Умяров, Игнатов и Промес матч провалили, хотя у последнего индульгенция и оправдание, что его сильно опекали)

      4
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      Рейтинг: +32636

      oyabun > ySS 46 минут назад

      Как то вы жестко.) По Умярову и Игнатову, соглашусь, но Промес?! - гол+голевая передача. А что Соболев весь матч был "невидимкой" не заметили? Вот кто провалил игру!

      6
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      Рейтинг: +19649

      derrik2000 > oyabun 41 минуту назад

      Промес то ли по необходимости (а другие стояли!), то ли сознательно очень часто тянул одеяло на себя. И пасы, в прочем, как вся команда, особенно в 1-м тайме КОРЯВЫЕ раздавал. Оттого и коллективной атаки, увы, весь матч не было. Я имею в виду, ВНЯТНОЙ коллективной атаки.
      Только гол +пас в концовке, когда Факел уже был на последнем издыхании (что-то с физподготовкой уже которую концовку ИХ матчей).

      0
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      Рейтинг: +25057

      JTherry > ySS 40 минут назад

      в добавленное время, когда Факел сдулся, у Промеса - гол+пас...) по первым двоим - согласен, лишние на поле, еще и помогали играть Факелу, с обреза Умярова случился гол, и Джикия и Умяров после подачи на Дашаева, не закрыли зону...

      6
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      Рейтинг: +13503

      playsh > oyabun 33 минуты назад

      Да нет,не провалил,то же на себя внимание оттягивал,тем самым партнёрам помогая...

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      Рейтинг: +32636

      oyabun > playsh 31 минуту назад

      Так он Нападающий! Не оттягивать чего то там у себя в трусах должен, для этого есть другие люди, а забивать! ))

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