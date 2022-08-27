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  • РПЛ. «Спартак» разгромил «Факел» в первом матче без Федуна и вышел в лидеры

РПЛ. «Спартак» разгромил «Факел» в первом матче без Федуна и вышел в лидеры

27 августа 2022, 19:29
98

«Спартак» в седьмом туре РПЛ победил на выезде «Факел». Москвичи после первого тайма уступали в счете.

Спартаковцы вышли на первое место. У воронежцев побед нет, команда идет в зоне переходных матчей.

Это был первый за 18 лет матч «Спартака» без Леонида Федуна в клубе.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Дашаев, 23; 1:1 – Зобнин, 51; 1:2 – Денисов, 57; 1:3 – Промес, 90+4; 1:4 – Рыбус, 90+7.

«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов (Мастерной, 73), Божин, Черов (Магаль, 65), Акбашев (Гонгадзе, 73), Шляков, Дмитриев (Шаваев, 73), Мендель (Квеквескири, 30), Аппаев, Максимов.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич (Пруцев, 80), Умяров (Чернов, 46), Мартинс (Рассказов, 89), Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 46 (Рыбус, 67)), Промес, Соболев.

Предупреждения: Акбашев, 3; Максимов, 33; Дмитриев, 37 – Зобнин, 50; Максименко, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Федун Леонид
Комментарии (98)
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житель СПб
1661617917
Молодцы спартаковцы, проявили настойчивость и победили! Уважение и Факелу, сыгравшему достойно.
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oyabun
1661618221
Спасибо, Спартак, за волевую победу! И ведь поначалу всё очень плохо складывалось. Факел оказался очень сложным соперником. Воронежцы очень понравились! Отчаянно бились и остро атаковали. Кстати, надо не забыть вернуть Свинова, по окончании аренды. Очень хорошо отстоял, несмотря на итоговый счет.
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JTherry
1661618229
с волевой победой КБ..!!! снова не можем забить в первом тайме и снова пропускаем, а потом боремся за победу, футболисты Факела к концу матча сильно устали, но не играли позорно в автобус, как недавно днище... отлично сыграли Зобнин и Промес, и снова не вошли в игру Умяров и Игнатов, не понятно почему Абаскаль упорно их ставит в основу...
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шахта Заполярная
1661618453
Спартак с победой. Как Факел не горел, но Спартак его потушил
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oyabun
1661618841
Немного по персоналиям. На мой взгляд, Антоха, наш, понимаете ли, Промес в лучшей форме после Чемпионского сезона, и это очень радует. Гол+голевой пас в конце просто конфетка! Настоящий лидер команды. Напрягает то что команда который уже матч играет фактически без нападающих. Соболев переквалифицировался в ассистента, а сегодня как футболист вообще отсутствовал на поле. И тем более непонятно, почему Абаскаль так и не выпустил на замену Николсона? То ли у них конфликт, то ли его продажа куда либо уже решеное дело. Что скажете? Умяров продолжает огорчать. Ну не тянет он свою позицию и его игра - постоянная угроза своим воротам.
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oyabun
1661619133
У меня одного под колокольчиком уведомлений последние дни совершенно пусто?
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zigbert
1661620245
Всех болельщиков Спартака с крупной победой! Первый тайм не получился, хотя моменты были, да еще пропустили гол. Не хочется винить отдельных игроков в постоянных ошибках в передачах. Но все же молодцы сумели переломить матч в свою сторону. Брака в игре еще много но за самоотверженность точно заслужили пятерку.
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Томик
1661621340
С победой! Корявенькая, но 1-4. Шёл Саша в раздевалку и думал небось "Зобнин попал, Денисов забил, даже Рыбусь вышел и забил... А я? Что происходит в этом мире?" Надеюсь помойным драным котам положит. И не один.
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хав_бек
1661622361
Всех КБ с победой!!!
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Мага 13
1661622713
всех красно-белых с волевой победой!
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