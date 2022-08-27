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    Тарханов готов возглавить «Химки»

    Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов рассказал, возможно ли его возвращение в подмосковный клуб.

    «Готов ли я помочь «Химкам»? Если позовут, то, наверное, рассмотрю предложение. Буду готов помочь команде.

    Но сейчас там есть тренер, поэтому говорить об этом некорректно», – сказал 67-летний специалист.

    • Тарханов возглавлял «Химки» в 2010, 2012 и 2013 годах.
    • Команда проиграла 3 матча подряд с общим счетом 2:10.
    • Перед серией поражений клуб уволил главного тренера Сергея Юрана и назначил вместо него Николая Писарева.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1946

      Vitaga 7 минут назад

      тарханов тот еще аферюга - он типа овчинникова - давал взятки судьям - даю и буду давать.... плохой вариант

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