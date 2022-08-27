Тарханов готов возглавить «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов рассказал, возможно ли его возвращение в подмосковный клуб.
«Готов ли я помочь «Химкам»? Если позовут, то, наверное, рассмотрю предложение. Буду готов помочь команде.
Но сейчас там есть тренер, поэтому говорить об этом некорректно», – сказал 67-летний специалист.
- Тарханов возглавлял «Химки» в 2010, 2012 и 2013 годах.
- Команда проиграла 3 матча подряд с общим счетом 2:10.
- Перед серией поражений клуб уволил главного тренера Сергея Юрана и назначил вместо него Николая Писарева.
Источник: «РБ Спорт»