Тарханов готов возглавить «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов рассказал, возможно ли его возвращение в подмосковный клуб.

«Готов ли я помочь «Химкам»? Если позовут, то, наверное, рассмотрю предложение. Буду готов помочь команде.

Но сейчас там есть тренер, поэтому говорить об этом некорректно», – сказал 67-летний специалист.