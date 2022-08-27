«Плюют на все традиции». Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» из-за новичка Митая

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход в московский клуб левого защитника АЕКа Марио Митая.

Новичок команды взял себе 12-й игровой номер, который ранее был закреплен за болельщиками.

«Мне вообще не ясно, зачем этот парень в «Локомотиве» и что он будет там делать.

А то, что ему дали 12-й номер, говорит о том, что руководство просто плюет на все традиции», – сказала Смородская.