«Плюют на все традиции». Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» из-за новичка Митая

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход в московский клуб левого защитника АЕКа Марио Митая.
Новичок команды взял себе 12-й игровой номер, который ранее был закреплен за болельщиками.
«Мне вообще не ясно, зачем этот парень в «Локомотиве» и что он будет там делать.
А то, что ему дали 12-й номер, говорит о том, что руководство просто плюет на все традиции», – сказала Смородская.
- «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
- Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года.
- В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»