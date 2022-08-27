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  • «Плюют на все традиции». Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» из-за новичка Митая

«Плюют на все традиции». Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» из-за новичка Митая

27 августа 2022, 13:13
6

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход в московский клуб левого защитника АЕКа Марио Митая.

Новичок команды взял себе 12-й игровой номер, который ранее был закреплен за болельщиками.

«Мне вообще не ясно, зачем этот парень в «Локомотиве» и что он будет там делать.

А то, что ему дали 12-й номер, говорит о том, что руководство просто плюет на все традиции», – сказала Смородская.

  • «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
  • Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года.
  • В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Митай Марио Смородская Ольга
Комментарии (6)
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mihail200606
1661600027
Что она для локо сделала то... как ушла так там лучше стало сразу))
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Enter2006
1661600626
Две команды в РПЛ, которые терпят явный зашкаливающий беспредел от своего руководства, что вокруг даже в этом не сомневаются. Это Локо и Химки.
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BarStep
1661601145
Болельщика у Локомотива никогда не было, нет сейчас и не будет в будущем.. Зачем номеру пылиться в гардеробной?! Правильно сделали..
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