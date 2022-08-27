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    «Плюют на все традиции». Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» из-за новичка Митая

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход в московский клуб левого защитника АЕКа Марио Митая.

    Новичок команды взял себе 12-й игровой номер, который ранее был закреплен за болельщиками.

    «Мне вообще не ясно, зачем этот парень в «Локомотиве» и что он будет там делать.

    А то, что ему дали 12-й номер, говорит о том, что руководство просто плюет на все традиции», – сказала Смородская.

    • «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
    • Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года.
    • В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7403

      BarStep 1 час назад

      Болельщика у Локомотива никогда не было, нет сейчас и не будет в будущем..
      Зачем номеру пылиться в гардеробной?!

      Правильно сделали..

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      Рейтинг: +4477

      Enter2006 1 час назад

      Две команды в РПЛ, которые терпят явный зашкаливающий беспредел от своего руководства, что вокруг даже в этом не сомневаются. Это Локо и Химки.

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      Рейтинг: +60

      Romeo 123 > Enter2006 30 минут назад

      А что у Химок есть болельщики?????

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      Рейтинг: +7474

      mihail200606 1 час назад

      Что она для локо сделала то... как ушла так там лучше стало сразу))

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      Рейтинг: +2124

      fakeid 2 часа назад

      это всего-лишь номер.

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      Рейтинг: +521

      gunstilzit > fakeid 2 часа назад

      Это всего лишь самопиар СМО.

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